Xiaomi 17 Pro против Pixel 10 Pro: в "битве флагманов" определился неожиданный победитель

В 2025 году сразу несколько крупных брендов выпустили новые линейки смартфонов, и эксперты то и дело устраивают "битвы гаджетов", чтобы выбрать лучшего. На этот раз сравнить решили флагманские Xiaomi 17 Pro и Google Pixel 10 Pro.

Такое сравнение важно, так как оно демонстрирует две разные концепции премиальных смартфонов, поясняет.gizmochina.com. Специалисты оценивали устройства по нескольким важным параметрам и в конце концов вынесли вердикт.

Xiaomi 17 Pro и Pixel 10 Pro – дизайн и сборка

Казалось бы, оба телефона предлагают премиальную конструкцию со стеклянными и алюминиевыми рамками. Но в то же время их подходы отличаются: Xiaomi использует стекло Dragon Crystal Glass с гладкой алюминиевой рамкой и обеспечивает защиту IP68 с возможностью погружения под воду на глубину до 4 м. А Pixel 10 Pro использует Gorilla Glass Victus 2 и впереди, и сзади, и тоже получил IP68, но для меньшей глубины.

Xiaomi предлагает поддержку двух SIM-карт с ИК-портом, а Pixel использует eSIM и nano-SIM, больше ориентируясь на любителей цифровых технологий. Дизайн Xiaomi – это скорее намек на роскошь, а Pixel – чистый минимализм.

По итогу конструкцию Xiaomi признали более универсальной, к тому же эксперты засчитали и более высокую степень водонепроницаемости.

Качество изображения

Оба телефона оснащены 6,3-дюймовыми LTPO-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR. Но у Xiaomi есть пиковая яркость 3500 нит и поддержка Dolby Vision, а Pixel достигает лишь 3300 нит – отличный показатель, но все же меньше, чем у конкурента.

Дополнительный AMOLED-дисплей Xiaomi обеспечивает ему преимущество в универсальности для быстрого доступа к изображениям и предварительного просмотра с камеры. Зато дисплей Pixel имеет немного более высокую плотность пикселей, что обеспечивает большую четкость и точность цветопередачи.

Получается, что Xiaomi выигрывает по чистой яркости и динамическому диапазону, а Pixel – по точности передачи цвета.

По мнению экспертов, хотя оба телефона вполне заслуженно носят свой статус флагмана, все-таки небольшое преимущество остается на стороне Xiaomi.

Ранее эксперты сравнили Xiaomi 17 Pro Max и iPhone 17 Pro Max, и победителем в том соревновании тоже назвали смартфон Xiaomi, – мол, по соотношению цены и качества он выглядит более привлекательно.