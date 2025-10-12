Xiaomi 17 Pro проти Pixel 10 Pro: у "битві флагманів" визначився несподіваний переможець

У 2025 році одразу кілька великих брендів випустили нові лінійки смартфонів, і експерти раз у раз влаштовують "битви гаджетів", щоб вибрати найкращого. Цього разу порівняти вирішили флагманські Xiaomi 17 Pro і Google Pixel 10 Pro.

Related video

Таке порівняння важливе, оскільки воно демонструє дві різні концепції преміальних смартфонів, пояснює.gizmochina.com. Фахівці оцінювали пристрої за кількома важливими параметрами і врешті-решт винесли вердикт.

Xiaomi 17 Pro і Pixel 10 Pro — дизайн і складання

Здавалося б, обидва телефони пропонують преміальну конструкцію зі скляними та алюмінієвими рамками. Але водночас їхні підходи відрізняються: Xiaomi використовує скло Dragon Crystal Glass з гладкою алюмінієвою рамкою і забезпечує захист IP68 з можливістю занурення під воду на глибину до 4 м. А Pixel 10 Pro використовує Gorilla Glass Victus 2 і спереду, і ззаду, і теж отримав IP68, але для меншої глибини.

Xiaomi пропонує підтримку двох SIM-карт з ІЧ-портом, а Pixel використовує eSIM і nano-SIM, більше орієнтуючись на любителів цифрових технологій. Дизайн Xiaomi — це скоріше натяк на розкіш, а Pixel — чистий мінімалізм.

За підсумком конструкцію Xiaomi визнали більш універсальною, до того ж експерти зарахували і більш високий ступінь водонепроникності.

Якість зображення

Обидва телефони оснащені 6,3-дюймовими LTPO-дисплеями з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR. Але у Xiaomi є пікова яскравість 3500 ніт і підтримка Dolby Vision, а Pixel досягає лише 3300 ніт — чудовий показник, але все ж менше, ніж у конкурента.

Додатковий AMOLED-дисплей Xiaomi забезпечує йому перевагу в універсальності для швидкого доступу до зображень і попереднього перегляду з камери. Натомість дисплей Pixel має трохи вищу щільність пікселів, що забезпечує більшу чіткість і точність передачі кольору.

Виходить, що Xiaomi виграє за чистою яскравістю і динамічним діапазоном, а Pixel — за точністю передачі кольору.

На думку експертів, хоча обидва телефони цілком заслужено носять свій статус флагмана, все-таки невелика перевага залишається на боці Xiaomi.

Раніше експерти порівняли Xiaomi 17 Pro Max і iPhone 17 Pro Max, і переможцем у тому змаганні теж назвали смартфон Xiaomi, — мовляв, за співвідношенням ціни та якості він має привабливіший вигляд.