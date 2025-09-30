Який флагман кращий: експерти порівняли Xiaomi 17 Pro Max і iPhone 17 Pro Max (фото)

Незважаючи на схожу назву, Apple і Xiaomi цього року показали досить різні смартфони з унікальними особливостями. Наводимо порівняння популярних флагманських моделей 2025 року.

Обидва гаджети — це преміальні пристрої з 6,9-дюймовими екранами і корпусами зі скла та алюмінію. Однак на цьому подібності закінчуються. У кожного є свої переваги і слабкості, здатні вплинути на вибір між ними, пише Gizmochina.

Дизайн і екран

Apple оснастила iPhone 17 Pro Max алюмінієвою основною зі скляною вставкою на задній панелі. У телефона з'явився яскравий помаранчевий колір. Незважаючи на приємну естетику, не можна не згадати про скарги покупців щодо стирання фарби з граней блоку камер, а також кришку, схильну до легких подряпин, навіть якщо їх можна очистити. Xiaomi 17 Pro Max виготовлений з перевірених матеріалів. Зазначимо, що в iPhone приділили увагу охолодженню ЦП, встановивши випарну камеру, хоча аналогічне рішення застосовує і Xiaomi.

Дисплеї в обох новинок представлені OLED-матрицями, тільки в iPhone роздільна здатність становить 2868×1320, а у Xiaomi — 1.5K (2608х1200), що трохи нижче. За піковою яскравістю Android-флагман злегка виграє (3500 ніт проти 3000 — на практиці цей нюанс, втім, непомітний). Якість картинки у конкурентів на висоті, підтримується частота оновлення 120 Гц. Xiaomi також заявляє про технології захисту очей (високочастотний ШІМ і DC Dimming, що знижують мерехтіння).

Флагман Apple захищений міцним склом Ceramic Shield 2. Китайський бренд, зі свого боку, здивував іншою цікавою особливістю, якої немає в iPhone — додатковий тильний дисплей на 2,9 дюйма. Його можна використовувати для перегляду повідомлень або зйомки селфі на основну камеру — однозначний плюс за функціональністю.

Продуктивність і батарея

Apple A19 Pro традиційно лідирує в ефективності та стабільній продуктивності. Однак новий Snapdragon 8 Elite Gen 5, який дебютував у Xiaomi, у синтетичних тестах майже наздогнав процесор Apple. Для звичайного користувача різниця у швидкодії буде непомітною.

Щодо акумулятора Xiaomi залишає Apple далеко позаду. Xiaomi 17 Pro Max оснащений величезним акумулятором на 7500 мАг з підтримкою надшвидкої дротової зарядки на 100 Вт і бездротової на 50 Вт. У iPhone 17 Pro Max, за чутками, батарея всього на 5088 мАг, а швидкість зарядки значно нижча. При активній експлуатації перевага Xiaomi буде очевидною.

Xiaomi 17 Pro Max проти iPhone 17 Pro Max Фото: Gadgets360

Камери

В обох смартфонів потрійні камери, але з різними фішками. Apple робить ставку на якість оптики і програмну обробку, пропонуючи три 48-Мп сенсори і просунуті відео-інструменти, такі як ProRes RAW. Останній дає змогу знімати професійні ролики для подальшої кольорокорекції. Xiaomi ж використовує оптику Leica, основний 50-Мп сенсор і 5-кратний перископічний телефото з більш світлосильним об'єктивом і великим сенсором, що дає йому перевагу при зйомці з великим наближенням.

Ціна та висновки

Базова версія Xiaomi 17 Pro Max на 12/256 ГБ у Китаї коштує близько $700, тоді як iPhone 17 Pro Max — від $1199. Різниця майже в $500 робить флагман Xiaomi набагато привабливішою пропозицією. Звісно, глобальна версія Android-смартфона коштуватиме дорожче, але напевно збережеться істотна вигода.

iPhone 17 Pro Max — це "відполірований" і збалансований флагман для тих, хто цінує екосистему Apple і стабільність у ключових аспектах. Xiaomi 17 Pro Max — більш незвичайний та інноваційний гаджет, який пропонує топову "начинку" за менші гроші. Експерти підсумовують: за співвідношенням ціни та якості Xiaomi виглядає цікавіше, якщо iOS і синхронізація з іншими гаджетами Apple не є пріоритетом.

Раніше Фокус повідомляв, з якими смартфонами Xiaomi варто попрощатися після 2025 року. Багато телефонів Xiaomi вже з наступного року перестануть отримувати оновлення програмного забезпечення. Це означає, що для них не буде ні великих оновлень Android, ні оновлень HyperOS, ні оновлень безпеки.