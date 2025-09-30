Попрощайтеся з цими телефонами Xiaomi — вони вже не знадобляться після 2025 року

Багато телефонів Xiaomi вже з наступного року перестануть отримувати оновлення програмного забезпечення. Це означає, що для них не буде ні великих оновлень Android, ні оновлень HyperOS, ні оновлень безпеки.

Більшість таких смартфонів, що "застарівають", не будуть оновлені до HyperOS 3, а деякі навіть не отримали оновлення HyperOS 2 на базі Android 14, уточнює gizmochina.com з посиланням на Xiaomi Time. Видання публікує повні списки пристроїв, які не отримуватимуть оновлення програмного забезпечення після 2025 року.

Пристрої Xiaomi

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi Civi

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mi MIX Fold

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi

Пристрої Redmi

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G (NFC)

Redmi Note 12

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G (NFC)

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi 12C

Redmi A2

Redmi A2+

Redmi Pad SE

Пристрої Poco

Poco F5 5G

Poco F4

Poco F4 Pro

Poco F4 GT

Poco X5 5G

Poco X5 Pro 5G

Poco X4 GT

Poco X4 GT Pro

Poco M6 Plus 5G

Poco M6 Pro

Poco M6 Pro 4G

Poco M5

Poco M5s

Poco M4 5G

Poco C75 5G

Poco C71

Poco C65

Poco C55

Poco C51

Список пристроїв, які не отримають HyperOS 2 до закінчення терміну підтримки:

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 10 5G

Redmi 10C

Redmi Pad

Poco M4 5G

Poco M4 Pro

Poco X4 Pro 5G

Видання нагадує, що такі телефони перестали отримувати основні оновлення вже кілька місяців тому, а незабаром у них закінчаться й оновлення безпеки. Звісно, застарілим смартфоном ще можна якийсь час користуватися, але краще все-таки перейти на новішу модель, особливо якщо на пристрої зберігаються якісь важливі дані.

Раніше стало відомо, що нові смартфони Xiaomi здивували функцією, на яку ніхто не чекав: задні дисплеї деяких моделей серії Xiaomi 17 можна перетворити на ігрову приставку.

Також Фокус повідомляв, що десятки популярних смартфонів Xiaomi залишаться без оновлень. Йшлося про те, що Xiaomi готує до релізу прошивку HyperOS 3, але вона виявиться останньою для більш ніж 30 моделей телефонів.