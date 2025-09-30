Попрощайтеся з цими телефонами Xiaomi — вони вже не знадобляться після 2025 року
Багато телефонів Xiaomi вже з наступного року перестануть отримувати оновлення програмного забезпечення. Це означає, що для них не буде ні великих оновлень Android, ні оновлень HyperOS, ні оновлень безпеки.
Більшість таких смартфонів, що "застарівають", не будуть оновлені до HyperOS 3, а деякі навіть не отримали оновлення HyperOS 2 на базі Android 14, уточнює gizmochina.com з посиланням на Xiaomi Time. Видання публікує повні списки пристроїв, які не отримуватимуть оновлення програмного забезпечення після 2025 року.
Пристрої Xiaomi
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 11 pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi Mi MIX Fold
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi
Пристрої Redmi
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G (NFC)
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 4G (NFC)
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi 12C
- Redmi A2
- Redmi A2+
- Redmi Pad SE
Пристрої Poco
- Poco F5 5G
- Poco F4
- Poco F4 Pro
- Poco F4 GT
- Poco X5 5G
- Poco X5 Pro 5G
- Poco X4 GT
- Poco X4 GT Pro
- Poco M6 Plus 5G
- Poco M6 Pro
- Poco M6 Pro 4G
- Poco M5
- Poco M5s
- Poco M4 5G
- Poco C75 5G
- Poco C71
- Poco C65
- Poco C55
- Poco C51
Список пристроїв, які не отримають HyperOS 2 до закінчення терміну підтримки:
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 SE
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi 10 5G
- Redmi 10C
- Redmi Pad
- Poco M4 5G
- Poco M4 Pro
- Poco X4 Pro 5G
Видання нагадує, що такі телефони перестали отримувати основні оновлення вже кілька місяців тому, а незабаром у них закінчаться й оновлення безпеки. Звісно, застарілим смартфоном ще можна якийсь час користуватися, але краще все-таки перейти на новішу модель, особливо якщо на пристрої зберігаються якісь важливі дані.
Раніше стало відомо, що нові смартфони Xiaomi здивували функцією, на яку ніхто не чекав: задні дисплеї деяких моделей серії Xiaomi 17 можна перетворити на ігрову приставку.
Також Фокус повідомляв, що десятки популярних смартфонів Xiaomi залишаться без оновлень. Йшлося про те, що Xiaomi готує до релізу прошивку HyperOS 3, але вона виявиться останньою для більш ніж 30 моделей телефонів.