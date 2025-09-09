Десятки популярних смартфонів Xiaomi залишаться без оновлень: ось повний список

Xiaomi готує до релізу прошивку HyperOS 3, але для 31 моделі бренду цей апдейт стане останнім. Ба більше, зазначені смартфони не отримають нової ОС Android 16 — свіжа оболонка для них все ще базуватиметься на Android 15, на відміну від новіших пристроїв.

На цьому їхній життєвий цикл великих оновлень ОС завершиться, пише Gizchina. Для власників це означає, що смартфони перестануть отримувати нові функції операційної системи, обмежившись лише патчами безпеки для виправлення вразливостей.

Які моделі не отримають Android 16

До списку увійшло багато популярних гаджетів, включно з флагманами, бюджетниками і пристроями середнього класу:

POCO: C65, F5 5G, F5 Pro, M6 Pro, X6 Neo.

C65, F5 5G, F5 Pro, M6 Pro, X6 Neo. Redmi: Redmi 12, 12 5G, 13C, 13C 5G, 13R; Redmi K50 Ultra, Redmi K60; серія Redmi Note 12 (12 4G, NFC 4G, 12R, 12S, 12T Pro, 12 Turbo); Redmi Note 13 (4G, 4G NFC, 5G, 13R Pro).

Redmi 12, 12 5G, 13C, 13C 5G, 13R; Redmi K50 Ultra, Redmi K60; серія Redmi Note 12 (12 4G, NFC 4G, 12R, 12S, 12T Pro, 12 Turbo); Redmi Note 13 (4G, 4G NFC, 5G, 13R Pro). Флагмани Xiaomi: Xiaomi 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra; Xiaomi 12T, 12T Pro; Xiaomi Civi 3; Xiaomi MIX Fold 2.

Що нового в HyperOS 3

HyperOS 3 принесе свіжий інтерфейс, натхненний естетикою "рідкого скла" з iOS 26 від Apple, перероблений редактор центру управління, додаткові можливості кастомізації та поліпшену плавність роботи.

Розгортання HyperOS 3 розпочнеться у вересні 2025 року. Власники згаданих телефонів принаймні зможуть користуватися актуальною прошивкою, навіть якщо апдейт не містить під собою ОС Android 16.

