Новий Xiaomi отримав гігантський акумулятор на 7000 мАг і ціну в 200 євро (фото)

Нещодавно Xiaomi випустила Redmi 15 5G — телефон початкового рівня, в якому зробили ставку на максимальну автономність і великий екран. Новинка отримала гігантський акумулятор, але заради низької ціни довелося піти на низку компромісів.

На перший погляд Redmi 15 5G — збалансований бюджетник з парою унікальних фішок. У Європі стартова ціна апарату становить 200 євро. Однак в огляді з'ясувалося, що не всі заявлені поліпшення виправдовують себе на практиці, пише GSMArena.

Дизайн і екран

Смартфон отримав свіжий дизайн з новим блоком камер і цікавими кольорами корпусу. Він став помітно ширшим за попередника, що робить його менш зручним для використання однією рукою, але це плата за ємний акумулятор. Якість збірки гідна для свого класу, але корпус повністю пластиковий.

6,9-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 2340x1080 став яскравішим, ніж у минулої моделі, і тепер його комфортно використовувати на вулиці. А роздільна здатність FHD+ забезпечує пристойну чіткість картинки. Частота оновлення 144 Гц — скоріше маркетинговий хід, оскільки в більшості застосунків вона не працює і видно тільки 120 Гц.

Екран Xiaomi Redmi 15 5G Фото: gsmarena.com

Продуктивність

За швидкодію тут відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. По частині ЦП він практично не відрізняється від чіпсетів у двох попередніх поколіннях серії. Це розчарувало експертів. Графічний прискорювач став у 2,5 раза потужнішим, що непогано, але все ж Redmi 15 5G — це не ігровий гаджет. Загалом для прийнятної плавності та швидкості в повсякденному софті "заліза" вистачає. Попередньо встановлено прошивку HyperOS 2 на базі ОС Android 15. Заявлено два великих оновлення ПЗ — телефон отримає Android 16 вже цього року.

Батарея

Головний козир Redmi 15 5G — акумулятор на 7000 мАг. Це величезний стрибок порівняно з 5030 мАг у попередника, що забезпечує найкращу в класі автономність. Можна розраховувати на пару днів роботи без розетки за помірної експлуатації. Підтримується 33-ватна зарядка, а також функція реверсивної зарядки на 18 Вт, що дозволяє використовувати смартфон як повербанк.

Камера Xiaomi Redmi 15 5G Фото: gsmarena.com

Камера

А ось камеру охарактеризували як крок назад. 50-мегапіксельний основний сенсор видає непогані знімки при хорошому освітленні, але поступається за деталізацією 108-Мп камері в Redmi 13 5G. Крім того, відеозапис з роздільною здатністю 1080p страждає від відсутності стабілізації, що робить ролики вельми смиканими.

Висновки

Redmi 15 5G — це компромісний смартфон, який, тим не менш, напевно знайде свого покупця. Головні переваги новинки — батарея і рекордна автономність, а також великий і яскравий екран. З мінусів відзначається відсутність прогресу в частині швидкодії, якщо порівнювати з Redmi 13 5G, посередня камера і брак стабілізації під час відеозйомки.

Раніше Фокус писав, чим здивував новий Xiaomi: акумулятор на 6000 мАг, великий дисплей і ціна всього $109. Бренд Poco, що належить Xiaomi, поповнив недорогий сегмент пристроїв цікавою моделлю. Новий Poco C85 націлений на тих, хто шукає максимальну автономність для мультимедійних завдань.