Акумулятор на 6000 мАг, великий дисплей і ціна всього $109: чим здивував новий Xiaomi (фото)
Бренд Poco, що належить Xiaomi, поповнив недорогий сегмент пристроїв цікавою моделлю. Новий Poco C85 націлений на тих, хто шукає максимальну автономність для мультимедійних завдань
Перевага C85 — його акумулятор у відносно тонкому корпусі (8 мм, 205 г). Ємність у 6000 мАг, за заявою компанії, забезпечить до 82 годин прослуховування музики, пише Gizmochina.
Підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт, а також функція ревервсивної дротової зарядки на 10 Вт. Тобто смартфон може послужити в якості повербанка для інших гаджетів.
Інша сильна сторона — масивний 6,9-дюймовий LCD-екран з частотою оновлення до 120 Гц і піковою яскравістю 810 ніт. Щоправда, заради зниження ціни довелося піти на компроміс у роздільній здатності — тут тільки HD+ (1600х720). За швидкодію відповідає процесор MediaTek Helio G81 Ultra у зв'язці з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера отримала роздільну здатність 50 Мп, фронтальна в каплевидному вирізі — 8 Мп. Серед інших приємних бонусів відзначаються наявність роз'єму для навушників 3,5 мм, бічний сканер відбитків, а також захист від бризок і пилу за стандартом IP64.
Стартова ціна Poco C85 в рамках промо-періоду становить всього $109 за версію 6/128 ГБ. Варіант з 8/256 ГБ пам'яті обійдеться в $129.
