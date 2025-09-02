Аккумулятор на 6000 мАч, крупный дисплей и цена всего $109: чем удивил новый Xiaomi (фото)

Бренд Poco, принадлежащий Xiaomi, пополнил недорогой сегмент устройств интересной моделью. Новый Poco C85 нацелен на тех, кто ищет максимальную автономность для мультимедийных задач

Преимущество C85 — его аккумулятор в относительном тонком корпусе (8 мм, 205 г). Емкость в 6000 мАч, по заявлению компании, обеспечит до 82 часов прослушивания музыки, пишет Gizmochina.

Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт, а также функция ревервсивной проводной зарядки на 10 Вт. То есть смартфон может послужить в качестве повербанка для других гаджетов.

Расцветки Poco C85 Фото: Xiaomi

Другая сильная сторона — массивный 6,9-дюймовый LCD-экран с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 810 нит. Правда, ради снижения цены пришлось пойти на компромисс в разрешении — здесь только HD+ (1600х720). За быстродействие отвечает процессор MediaTek Helio G81 Ultra в связке с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера получила разрешение 50 Мп, фронтальная в каплевидном вырезе — 8 Мп. Среди других приятных бонусов отмечаются наличие разъема для наушников 3,5 мм, боковой сканер отпечатков, а также защита от брызг и пыли по стандарту IP64.

Стартовая цена Poco C85 в рамках промо-периода составляет всего $109 за версию 6/128 ГБ. Вариант с 8/256 ГБ памяти обойдется в $129.

