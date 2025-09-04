Новый Xiaomi получил гигантский аккумулятор на 7000 мАч и цену в 200 евро (фото)

Недавно Xiaomi выпустила Redmi 15 5G — телефон начального уровня, в котором сделали ставку на максимальную автономность и большой экран. Новинка получила гигантский аккумулятор, но ради низкой цены пришлось пойти на ряд компромиссов.

Related video

На первый взгляд Redmi 15 5G — сбалансированный бюджетник с парой уникальных фишек. В Европе стартовая цена аппарата составляет 200 евро. Однако в обзоре выяснилось, что не все заявленные улучшения оправдывают себя на практике, пишет GSMArena.

Дизайн и экран

Смартфон получил свежий дизайн с новым блоком камер и интересными цветами корпуса. Он стал заметно шире предшественника, что делает его менее удобным для использования одной рукой, но это плата за емкий аккумулятор. Качество сборки достойное для своего класса, но корпус полностью пластиковый.

6,9-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340x1080 стал ярче, чем у прошлой модели, и теперь его комфортно использовать на улице. А разрешение FHD+ обеспечивает приличную четкость картинки. Частота обновления 144 Гц — скорее маркетинговый ход, поскольку в большинстве приложений она не работает и видны только 120 Гц.

Экран Xiaomi Redmi 15 5G Фото: gsmarena.com

Производительность

За быстродействие здесь отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. По части ЦП он практически не отличается от чипсетов в двух предыдущих поколениях серии. Это разочаровало экспертов. Графический ускоритель стал в 2,5 раза мощнее, что неплохо, но все же Redmi 15 5G — это не игровой гаджет. В целом для приемлемой плавности и скорости в повседневном софте "железа" хватает. Предустановлена прошивка HyperOS 2 на базе ОС Android 15. Заявлены два крупных обновления ПО — телефон получит Android 16 уже в этом году.

Батарея

Главный козырь Redmi 15 5G — аккумулятор на 7000 мАч. Это огромный скачок по сравнению с 5030 мАч у предшественника, что обеспечивает лучшую в классе автономность. Можно рассчитывать на пару дней работы без розетки при умеренной эксплуатации. Поддерживается 33-ваттная зарядка, а также функция реверсивной зарядки на 18 Вт, позволяющая использовать смартфон как повербанк.

Камера Xiaomi Redmi 15 5G Фото: gsmarena.com

Камера

А вот камеру охарактеризовали как шаг назад. 50-мегапиксельный основной сенсор выдает неплохие снимки при хорошем освещении, но уступает по детализации 108-Мп камере в Redmi 13 5G. Кроме того, видеозапись с разрешением 1080p страдает от отсутствия стабилизации, что делает ролики весьма дергаными.

Выводы

Redmi 15 5G — это компромиссный смартфон, который, тем не менее, наверняка найдет своего покупателя. Главные преимущества новинки — батарея и рекордная автономность, а также большой и яркий экран. Из минусов отмечается отсутствие прогресса по части быстродействия, если сравнивать с Redmi 13 5G, посредственная камера и недостаток стабилизации при видеосъемке.

Раньше Фокус писал, чем удивил новый Xiaomi: аккумулятор на 6000 мАч, крупный дисплей и цена всего $109. Бренд Poco, принадлежащий Xiaomi, пополнил недорогой сегмент устройств интересной моделью. Новый Poco C85 нацелен на тех, кто ищет максимальную автономность для мультимедийных задач.