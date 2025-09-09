Десятки популярных смартфонов Xiaomi останутся без обновлений: вот полный список

Xiaomi готовит к релизу прошивку HyperOS 3, но для 31 модели бренда этот апдейт станет последним. Более того, указанные смартфоны не получат новой ОС Android 16 — свежая оболочка для них будет все еще базироваться на Android 15, в отличие от более новых устройств.

На этом их жизненный цикл крупных обновлений ОС завершится, пишет Gizchina. Для владельцев это означает, что смартфоны перестанут получать новые функции операционной системы, ограничившись лишь патчами безопасности для исправления уязвимостей.

Какие модели не получат Android 16

В список вошли многие популярные гаджеты, включая флагманы, бюджетники и устройства среднего класса:

POCO: C65, F5 5G, F5 Pro, M6 Pro, X6 Neo.

C65, F5 5G, F5 Pro, M6 Pro, X6 Neo. Redmi: Redmi 12, 12 5G, 13C, 13C 5G, 13R; Redmi K50 Ultra, Redmi K60; серия Redmi Note 12 (12 4G, NFC 4G, 12R, 12S, 12T Pro, 12 Turbo); Redmi Note 13 (4G, 4G NFC, 5G, 13R Pro).

Redmi 12, 12 5G, 13C, 13C 5G, 13R; Redmi K50 Ultra, Redmi K60; серия Redmi Note 12 (12 4G, NFC 4G, 12R, 12S, 12T Pro, 12 Turbo); Redmi Note 13 (4G, 4G NFC, 5G, 13R Pro). Флагманы Xiaomi: Xiaomi 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra; Xiaomi 12T, 12T Pro; Xiaomi Civi 3; Xiaomi MIX Fold 2.

Что нового в HyperOS 3

HyperOS 3 принесет свежий интерфейс, вдохновленный эстетикой "жидкого стекла" из iOS 26 от Apple, переработанный редактор центра управления, дополнительные возможности кастомизации и улучшенную плавность работы.

Развертывание HyperOS 3 начнется в сентябре 2025 года. Владельцы упомянутых телефонов по крайней мере смогут пользоваться актуальной прошивкой, даже если апдейт не содержит под собой ОС Android 16.

