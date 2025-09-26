Нові смартфони Xiaomi здивували функцією, на яку ніхто не чекав: у чому "фішка" (фото)

Китайська компанія Xiaomi представила нову серію смартфонів Xiaomi 17. У деяких гаджетів є задні дисплеї, які за бажання можна перетворити на ігрову приставку.

До лінійки увійшли моделі Xiaomi 17, 17 Pro і 17 Pro Max, пише androidauthority.com. В ігрову консоль типу Game Boy перетворюється панель смартфона Pro, і цей ефект досягається за допомогою додаткового чохла. Чохол підключається до смартфонів через Bluetooth і використовує їхні задні екрани.

Смартфон Xiaomi 17 Pro Фото: Xiaomi

Цей чохол оснащений чотирма кнопками на передній панелі, круглою хрестовиною, а також кнопками вибору і запуску. З одного боку, це чудова ідея, визнають експерти, — любителі ретро-ігор мають бути дуже задоволені. Але з іншого боку, з деякими іграми для SNES і Game Boy Advance можуть виникнути складнощі через відсутність бічних клавіш.

Фахівці відзначили і ще один мінус — задні камери частково загороджують ігровий процес. Грати можна в меншому вікні, і тоді перешкод не буде, але в цьому разі дисплей стає занадто маленьким. До слова, у моделі Xiaomi 17 Pro діагональ задньої панелі становить 2,66 дюйма, а у Pro Max є 2,86-дюймовий додатковий екран.

Ще задні екрани можна використовувати для відображення загальних сповіщень, різних циферблатів, інформації про транзит і рейси, сповіщень про доставку та виклик таксі, попереднього перегляду знімків із камери/селфі, функцій нотаток і відтворення музики.

Поки що нові смартфони Xiaomi 17 продаються тільки в Китаї за ціною від 4999 юанів (близько 700 доларів). Про випуск на інші ринки подробиць ще немає.

Також стало відомо, що більше десятка популярних смартфонів Xiaomi більше не отримають оновлень Android. Тоді йшлося якраз про нову версію HyperOS 3.

Раніше повідомлялося, що смартфони Xiaomi можуть втратити одну важливу деталь. Китайська компанія вирішила надалі відмовитися від співпраці з німецьким брендом Leica і перейти на власні технології обробки зображень.