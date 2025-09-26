Новые смартфоны Xiaomi удивили функцией, которую никто не ждал: в чем "фишка" (фото)

Китайская компания Xiaomi представила новую серию смартфонов Xiaomi 17. У некоторых гаджетов есть задние дисплеи, которые при желании можно превратить в игровую приставку.

В линейку вошли модели Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max, пишет androidauthority.com. В игровую консоль типа Game Boy превращается панель смартфона Pro, и этот эффект достигается при помощи дополнительного чехла. Чехол подключается к смартфонам по Bluetooth и использует их задние экраны.

Смартфон Xiaomi 17 Pro Фото: Xiaomi

Этот чехол оснащен четырьмя кнопками на передней панели, круглой крестовиной, а также кнопками выбора и запуска. С одной стороны, это отличная идея, признают эксперты, – любители ретро-игр должны быть очень довольны. Но с другой стороны, с некоторыми играми для SNES и Game Boy Advance могут возникнуть сложности из-за отсутствия боковых клавиш.

Специалисты отметили и еще один минус – задние камеры частично загораживают игровой процесс. Играть можно в меньшем окне, и тогда помех не будет, но в этом случае дисплей становится слишком маленьким. К слову, у модели Xiaomi 17 Pro диагональ задней панели составляет 2,66 дюйма, а у Pro Max есть 2,86-дюймовый дополнительный экран.

Еще задние экраны можно использовать для отображения общих уведомлений, различных циферблатов, информации о транзите и рейсах, уведомлений о доставке и вызове такси, предварительного просмотра снимков с камеры/селфи, функций заметок и воспроизведения музыки.

Пока что новые смартфоны Xiaomi 17 продаются только в Китае по цене от 4999 юаней (около 700 долларов). О выпуске на другие рынки подробностей еще нет.

Также стало известно, что больше десятка популярных смартфонов Xiaomi больше не получат обновлений Android. Речь тогда шла как раз о новой версии HyperOS 3.

Ранее сообщалось, что смартфоны Xiaomi могут потерять одну важную деталь. Китайская компания решила в дальнейшем отказаться от сотрудничества с немецким брендом Leica и перейти на собственные технологии обработки изображений.