Попрощайтесь с этими телефонами Xiaomi — они уже не пригодятся после 2025 года
Многие телефоны Xiaomi уже со следующего года перестанут получать обновления программного обеспечения. Это означает, что для них не будет ни крупных обновлений Android, ни обновлений HyperOS, ни обновлений безопасности.
Большинство таких "устаревающих" смартфонов не будут обновлены до HyperOS 3, а некоторые даже не получили обновление HyperOS 2 на базе Android 14, уточняет gizmochina.com со ссылкой на Xiaomi Time. Издание публикует полные списки устройств, которые не будут получать обновления программного обеспечения после 2025 года.
Устройства Xiaomi
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 11 pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi Mi MIX Fold
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi
Устройства Redmi
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G (NFC)
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 4G (NFC)
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi 12C
- Redmi A2
- Redmi A2+
- Redmi Pad SE
Устройства Poco
- Poco F5 5G
- Poco F4
- Poco F4 Pro
- Poco F4 GT
- Poco X5 5G
- Poco X5 Pro 5G
- Poco X4 GT
- Poco X4 GT Pro
- Poco M6 Plus 5G
- Poco M6 Pro
- Poco M6 Pro 4G
- Poco M5
- Poco M5s
- Poco M4 5G
- Poco C75 5G
- Poco C71
- Poco C65
- Poco C55
- Poco C51
Список устройств, которые не получат HyperOS 2 до окончания срока поддержки:
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 SE
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi 10 5G
- Redmi 10C
- Redmi Pad
- Poco M4 5G
- Poco M4 Pro
- Poco X4 Pro 5G
Издание напоминает, что такие телефоны перестали получать основные обновления уже несколько месяцев назад, а вскоре у них закончатся и обновления безопасности. Конечно, устаревшим смартфоном еще можно какое-то время пользоваться, но лучше все-таки перейти на более новую модель, особенно если на устройстве хранятся какие-то важные данные.
