Какой флагман лучше: эксперты сравнили Xiaomi 17 Pro Max и iPhone 17 Pro Max (фото)

Несмотря на похожее название, Apple и Xiaomi в этом году показали довольно разные смартфоны с уникальными особенностями. Приводим сравнение популярных флагманских моделей 2025 года.

Related video

Оба гаджета — это премиальные устройства с 6,9-дюймовыми экранами и корпусами из стекла и алюминия. Однако на этом сходства заканчиваются. У каждого есть свои преимущества и слабости, способные повлиять на выбор между ними, пишет Gizmochina.

Дизайн и экран

Apple оснастила iPhone 17 Pro Max алюминиевой основной со стеклянной вставкой на задней панели. У телефона появился яркий оранжевый цвет. Несмотря на приятную эстетику, нельзя не вспомнить про жалобы покупателей насчет стирания краски с граней блока камер, а также крышку, подверженную легким царапинам, даже если их можно очистить. Xiaomi 17 Pro Max изготовлен из проверенных материалов. Отметим, что в iPhone уделили внимание охлаждению ЦП, установив испарительную камеру, хотя аналогичное решение применяет и Xiaomi.

Дисплеи у обоих новинок представлены OLED-матрицами, только в iPhone разрешение составляет 2868×1320, а у Xiaomi — 1.5K (2608х1200), что чуть ниже. По пиковой яркости Android-флагман слегка выигрывает (3500 нит против 3000 — на практике этот нюанс, впрочем, незаметен). Качество картинки у конкурентов на высоте, поддерживается частота обновления 120 Гц. Xiaomi также заявляет о технологиях защиты глаз (высокочастотный ШИМ и DC Dimming, снижающие мерцание).

Флагман Apple защищен прочным стеклом Ceramic Shield 2. Китайский бренд, в свою очередь, удивил другой интересной особенностью, которой нет в iPhone — дополнительный тыльный дисплей на 2,9 дюйма. Его можно использовать для просмотра уведомлений или съемки селфи на основную камеру — однозначный плюс по функциональности.

Производительность и батарея

Apple A19 Pro традиционно лидирует в эффективности и стабильной производительности. Однако новый Snapdragon 8 Elite Gen 5, который дебютировал в Xiaomi, в синтетических тестах почти догнал процессор Apple. Для обычного пользователя разница в быстродействии будет незаметна.

По части аккумулятора Xiaomi оставляет Apple далеко позади. Xiaomi 17 Pro Max оснащен огромным аккумулятором на 7500 мАч с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. У iPhone 17 Pro Max, по слухам, батарея всего на 5088 мАч, а скорость зарядки значительно ниже. При активной эксплуатации преимущество Xiaomi будет очевидным.

Xiaomi 17 Pro Max против iPhone 17 Pro Max Фото: Gadgets360

Камеры

У обоих смартфонов тройные камеры, но с разными фишками. Apple делает ставку на качество оптики и программную обработку, предлагая три 48-Мп сенсора и продвинутые видео-инструменты, такие как ProRes RAW. Последний позволяет снимать профессиональные ролики для последующей цветокоррекции. Xiaomi же использует оптику Leica, основной 50-Мп сенсор и 5-кратный перископический телефото с более светосильным объективом и крупным сенсором, что дает ему преимущество при съемке с большим приближением.

Цена и выводы

Базовая версия Xiaomi 17 Pro Max на 12/256 ГБ в Китае стоит около $700, в то время как iPhone 17 Pro Max — от $1199. Разница почти в $500 делает флагман Xiaomi гораздо более привлекательным предложением. Конечно, глобальная версия Android-смартфона будет стоить дороже, но наверняка сохранится существенная выгода.

iPhone 17 Pro Max — это "отполированный" и сбалансированный флагман для тех, кто ценит экосистему Apple и стабильность в ключевых аспектах. Xiaomi 17 Pro Max — более необычный и инновационный гаджет, который предлагает топовую "начинку" за меньшие деньги. Эксперты подытоживают: по соотношению цены и качества Xiaomi смотрится интереснее, если iOS и синхронизация с другими гаджетами Apple не стоит в приоритете.

Раньше Фокус сообщал, с какими смартфонами Xiaomi стоит попрощаться после 2025 года. Многие телефоны Xiaomi уже со следующего года перестанут получать обновления программного обеспечения. Это означает, что для них не будет ни крупных обновлений Android, ни обновлений HyperOS, ни обновлений безопасности.