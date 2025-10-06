Xiaomi в топі: опубліковано рейтинг найпотужніших Android-смартфонів осені (фото)

Експерти AnTuTu поділилися свіжим списком найпродуктивніших Android-флагманів на вересень 2025 року. Уся трійка лідерів зайнята моделями серії Xiaomi 17 на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 Elite.

Related video

Актуальний рейтинг вперше складено на основі тестів в 11-й версії бенчмарка, тому порівнювати результати з минулими місяцями некоректно. Однак він наочно демонструє розстановку сил на ринку флагманів цієї осені, пише AnTuTu.

Які пристрої увійшли до топ-10

Перші три рядки рейтингу посіли представники лінійки Xiaomi 17, оснащені новітнім чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Xiaomi 17 Pro Max (3 507 568 балів) — лідер списку, який, імовірно, вирвався вперед за рахунок більш ефективної системи охолодження у великому корпусі. Xiaomi 17 Pro (3 503 549 балів) — злегка поступається старшій моделі, але загалом показує ідентичний рівень швидкодії. Xiaomi 17 (3 492 556 балів) — базова модель теж демонструє флагманську міць, практично не відстаючи від Pro-версій.

Рейтинг флагманських смартфонів у вересні 2025-го від AnTuTu Фото: AnTuTu

Решту місць у рейтингу розділили між собою флагмани на базі торішнього Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400+. Примітно, що навіть найкращі з них поступаються новинкам Xiaomi майже на 200 000 балів, що свідчить про значний стрибок продуктивності в новому чипі від Qualcomm.

iQOO Neo 10 Pro+ (3 342 128)

Vivo X200 Ultra (3 324 527)

Red Magic 10S Pro+ (3 204 561)

Oppo Find X8 Ultra (3 137 585)

Honor GT Pro (3 132 141)

Vivo X200s (3 063 873)

Redmi K80 Pro (2 948 253)

Нова планка результатів для флагманів тепер перебуває на рівні 3,5 мільйонів балів в AnTuTu v11, і задає її саме серія Xiaomi 17.

Раніше Фокус докладніше розбирав, як Snapdragon 8 Elite Gen 5 зробив смартфони набагато потужнішими. Процесор уже протестували на прикладі смартфона Xiaomi 17. Результати порівняли з показниками Realme GT 7 Pro на базі Snapdragon 8 Elite.