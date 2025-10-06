Xiaomi в топі: опубліковано рейтинг найпотужніших Android-смартфонів осені (фото)
Експерти AnTuTu поділилися свіжим списком найпродуктивніших Android-флагманів на вересень 2025 року. Уся трійка лідерів зайнята моделями серії Xiaomi 17 на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 Elite.
Актуальний рейтинг вперше складено на основі тестів в 11-й версії бенчмарка, тому порівнювати результати з минулими місяцями некоректно. Однак він наочно демонструє розстановку сил на ринку флагманів цієї осені, пише AnTuTu.
Які пристрої увійшли до топ-10
Перші три рядки рейтингу посіли представники лінійки Xiaomi 17, оснащені новітнім чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5.
- Xiaomi 17 Pro Max (3 507 568 балів) — лідер списку, який, імовірно, вирвався вперед за рахунок більш ефективної системи охолодження у великому корпусі.
- Xiaomi 17 Pro (3 503 549 балів) — злегка поступається старшій моделі, але загалом показує ідентичний рівень швидкодії.
- Xiaomi 17 (3 492 556 балів) — базова модель теж демонструє флагманську міць, практично не відстаючи від Pro-версій.
Решту місць у рейтингу розділили між собою флагмани на базі торішнього Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400+. Примітно, що навіть найкращі з них поступаються новинкам Xiaomi майже на 200 000 балів, що свідчить про значний стрибок продуктивності в новому чипі від Qualcomm.
- iQOO Neo 10 Pro+ (3 342 128)
- Vivo X200 Ultra (3 324 527)
- Red Magic 10S Pro+ (3 204 561)
- Oppo Find X8 Ultra (3 137 585)
- Honor GT Pro (3 132 141)
- Vivo X200s (3 063 873)
- Redmi K80 Pro (2 948 253)
Нова планка результатів для флагманів тепер перебуває на рівні 3,5 мільйонів балів в AnTuTu v11, і задає її саме серія Xiaomi 17.
Раніше Фокус докладніше розбирав, як Snapdragon 8 Elite Gen 5 зробив смартфони набагато потужнішими. Процесор уже протестували на прикладі смартфона Xiaomi 17. Результати порівняли з показниками Realme GT 7 Pro на базі Snapdragon 8 Elite.