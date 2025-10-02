Android-смартфони стануть набагато потужнішими: на що здатний новий чип Snapdragon 8 Elite Gen 5

Топовий на сьогодні чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 задасть новий стандарт продуктивності для Android-смартфонів 2026 року. Перші тести показують вражаючий приріст до 40% порівняно з торішнім 8 Elite.

Новий чип уже протестували в бенчмарках на прикладі смартфона Xiaomi 17. Результати порівняли з показниками Realme GT 7 Pro на базі Snapdragon 8 Elite, пише Gizmochina.

Специфікації: що нового

Snapdragon 8 Elite Gen 5, як і попередній варіант, виробляється за 3-нанометровим техпроцесом TSMC. Проте він отримав серйозні архітектурні поліпшення. Нові ядра Oryon 3-го покоління працюють на збільшених частотах (4,61 ГГц проти 4,32 ГГц у Gen 4). Qualcomm заявляє про 20% приріст продуктивності CPU і 35-відсоткове підвищення енергоефективності. А відеоприскорювач Adreno 840 обіцяє на 23% підвищену швидкодію графіки і на 20% кращу ефективність в іграх.

Процесори в смартфонах відповідають і за зйомку на камери. Оновлений модуль обробки зображень Spectra ISP став 20-бітовим (замість 18 біт), що має "прокачати" якість фото і відео. Що стосується зв'язку, модем Snapdragon X85 5G забезпечує підвищені пікові швидкості завантаження даних.

Тести в бенчмарках

Geekbench 6: У цьому тесті, що вимірює показники ЦП, новий чип Gen 5 показав приріст у 17% як в одноядерному, так і в багатоядерному режимах (3621 і 11 190 балів проти 3122 і 9507 у Snapdragon 8 Elite).

AnTuTu: Тут різниця виявилася ще очевиднішою. Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрав 3,87 млн балів, що на 40% більше, ніж у попередника (2,74 млн). Особливо вражає майже дворазове зростання в категорії CPU.

3DMark: В ігрових графічних тестах Wild Life Extreme і Solar Bay, новинка стала швидшою на 28% і 23% відповідно, що повністю відповідає заявам Qualcomm.

Що буде на практиці

Snapdragon 8 Elite Gen 5 демонструє, що обчислювальні потужності смартфонів ще далекі від своєї стелі. Настільки значний апгрейд всього за рік, особливо в частині CPU і загальної оцінки в AnTuTu, означає, що скоро Android-флагмани стануть набагато швидшими, розумнішими в задачах ШІ і продуктивнішими в іграх. Перші смартфони на новому чипі вже випустила Xiaomi в Китаї. У найближчі місяці з'являться пристрої від Honor, iQOO, OnePlus, Realme та інших брендів.

Раніше Фокус писав, що OnePlus 15 здивує потужною батареєю на 7000 мАг. Новинка, згідно з інсайдами, крім ємного акумулятора, отримає новітній чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 і унікальний керамічний корпус.