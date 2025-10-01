OnePlus 15 здивує потужною батареєю на 7000 мАг: що відомо про доступний флагман (фото)

OnePlus готує до глобального запуску флагманський смартфон OnePlus 15. Новинка, згідно з інсайдами, отримає ємний акумулятор, новітній чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 і унікальний керамічний корпус.

Апарат стане одним із перших на ринку з передовим процесором Qualcomm. Крім того, в мережі вже є приклади знімків на нові камери, пише Gizmochina.

Дизайн і характеристики

OnePlus відмовляється від круглого блоку камер на користь більш суворого прямокутного варіанту. Зміняться і матеріали корпусу. У спеціальній версії Sand Storm застосовуватиметься технологія мікродугового оксидування, що формує на алюмінієвій рамі керамічне покриття. За заявою компанії, воно в 3,4 раза міцніше за алюміній і в 1,3 раза твердіше за титан.

Офіційне зображення OnePlus 15 у кольорі Sand Storm Фото: OnePlus

Дисплей обзаведеться цікавими апгрейдами. Це буде 6,78-дюймова плоска OLED-панель з рекордно тонкими рамками (1,15 мм) і частотою оновлення до 165 Гц. Щоправда, заради енергоефективності роздільну здатність можуть знизити з 2K до 1.5K.

Усередині встановлять гігантський акумулятор на 7000 мАг з підтримкою 100-ватної дротової і 50-ватної бездротової зарядки. Серед флагманів це один із лідируючих показників. Чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 у зв'язці з 16 ГБ оперативної пам'яті забезпечить найкращу швидкодію в іграх і додатках.

Офіційні приклади знімків на OnePlus 15 Фото: OnePlus

Як знімає

OnePlus припиняє співпрацю з Hasselblad і переходить на власний движок обробки зображень з камери — DetailMax Engine. Він покращуватиме природність і деталізацію картинки, уникаючи ненатуральних прикрас. Очікується, що набір камер міститиме в собі 50-Мп основний сенсор, надширококутний модуль і 50-Мп перископічний телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом.

Реліз OnePlus 15 у Китаї заплановано на жовтень, а глобальний реліз відбудеться в листопаді-грудні 2025 року.

Раніше Фокус повідомляв, які смартфони з'являться в жовтні 2025 року. Вересень ознаменувався прем'єрою нової лінійки iPhone 17, але й жовтень обіцяє бути не гіршим. Цього місяця вийде кілька нових смартфонів, серед яких — флагмани від китайських Xiaomi і OnePlus.