OnePlus 15 удивит мощной батареей на 7000 мАч: что известно про доступный флагман (фото)

OnePlus готовит к глобальному запуску флагманский смартфон OnePlus 15. Новинка, согласно инсайдам, получит емкий аккумулятор, новейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и уникальный керамический корпус.

Аппарат станет одним из первых на рынке с передовым процессором Qualcomm. Кроме того, в сети уже есть примеры снимков на новые камеры, пишет Gizmochina.

Дизайн и характеристики

OnePlus отказывается от круглого блока камер в пользу более строгого прямоугольного варианта. Изменятся и материалы корпуса. В специальной версии Sand Storm будет применяться технология микродугового оксидирования, что формирует на алюминиевой раме керамическое покрытие. По заявлению компании, оно в 3,4 раза прочнее алюминия и в 1,3 раза тверже титана.

Официальное изображение OnePlus 15 в цвете Sand Storm Фото: OnePlus

Дисплей обзаведется интересными апгрейдами. Это будет 6,78-дюймовая плоская OLED-панель с рекордно тонкими рамками (1,15 мм) и частотой обновления до 165 Гц. Правда, ради энергоэффективности разрешение могут понизить с 2K до 1.5K.

Внутри установят гигантский аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Среди флагманов это один из лидирующих показателей. Чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с 16 ГБ оперативной памяти обеспечит наилучшее быстродействие в играх и приложениях.

Официальные примеры снимков на OnePlus 15 Фото: OnePlus

Как снимает

OnePlus прекращает сотрудничество с Hasselblad и переходит на собственный движок обработки изображений с камеры — DetailMax Engine. Он будет улучшать естественность и детализацию и картинки, избегая ненатуральных приукрашиваний. Ожидается, что набор камер будет включать в себя 50-Мп основной сенсор, сверхширокоугольный модуль и 50-Мп перископический телеобьектив с 3-кратным оптическим зумом.

Релиз OnePlus 15 в Китае запланирован на октябрь, а глобальный релиз состоится в ноябре-декабре 2025 года.

