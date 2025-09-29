Какие смартфоны появятся в октябре 2025 года: смотрим на флагманов Xiaomi и OnePlus (фото)

Сентябрь ознаменовался премьерой новой линейки iPhone 17, но и октябрь обещает быть не хуже. В следующем месяце выйдет несколько новых смартфонов, среди которых – флагманы от китайских Xiaomi и OnePlus.

Related video

Новые модели обещают пользователям улучшенные камеры, топовые процессоры и прочие усовершенствования, пишет gizmochina.com. Издание собрало топ-5 интересных новинок октября 2025 года.

OnePlus 15

В октябре этот флагман появится в самом Китае, а в конце года – выйдет и на международные рынки. Смартфон будет работать на новом чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5. У него будет дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц, а также мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Смартфон OnePlus 15 Фото: gizmochina.com

Еще новый телефон OnePlus будет оснащен тройной основной камерой, включающей 50-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив и сверхширокоугольный объектив. Партнерство OnePlus и Hasselblad завершилось, так что модель OnePlus 15, вероятно, получит собственный процессор обработки изображений.

Xiaomi 17

Этот смартфон только что вышел на родине в Китае – причем он заявлен как первый смартфон на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. В следующем месяце Xiaomi 17 появится и на крупных рынках за пределами Китая – например, в Индии, но точные даты пока не определены.

Смартфоны Xiaomi 17 Фото: Xiaomi

Базовая модель Xiaomi 17 оснащена 6,3-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с переменной частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. У телефона есть степень защиты IP68, а также защита стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass.

Смартфон включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией изображения и 2,6-кратным оптическим зумом, а также 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч, поддерживаются проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная – 50 Вт и обратная беспроводная зарядка мощностью 22,5 Вт.

Realme GT 8 Pro

Компания-производитель уже подтвердила, что модель GT 8 Pro будет оснащена 2K AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью до 7000 нит и мощным аккумулятором емкостью 7000 мАч.

Смартфон Realme GT 8 Pro Фото: gizmochina.com

Смартфон получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и 200-мегапиксельную перископическую камеру с телеобъективом, 3-кратным оптическим и 12-кратным зумом без потерь качества.

Vivo V60e

Тут даже есть точная дата запуска в продажу – 7 октября. Уже известно, что V60e получит 200-мегапиксельную камеру. На задней панели будет установлен 8-мегапиксельный модуль (вероятно, сверхширокоугольный), а также 50-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон Vivo V60e Фото: gizmochina.com

Смартфон получит 120-Гц AMOLED-дисплей, процессор Dimensity 7360 и аккумулятор емкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Еще ему достанутся защита IP68/P69, ИК-порт, NFC и три крупных обновления Android.

iQOO 15

Бренд уже подтвердил некоторые главные характеристики смартфона, среди которых – мощный чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,85-дюймовый QHD-дисплей с частотой обновления 144 Гц, игровой чипсет Q3 и перископическую телеобъектив.

Смартфон iQOO 15 Фото: androidauthority.com

Также известно, что iQOO 15 получит цветную заднюю панель и будет поставляться с предустановленной ОС OriginOS 6 не только в Китае, но и по всему миру.

Ранее Фокус писал, что смартфон OnePlus был включен в топ-5 смартфонов, которые заряжаются быстрее всех. В частности, в список лидеров попала модель OnePlus 13.

Также стало известно, что китайский смартфон OnePlus 13T по мощности батареи обогнал даже флагманские гаджеты Apple и Samsung. Этому помогла новая кремний-углеродная технология.