Які смартфони з'являться в жовтні 2025 року: дивимося на флагманів Xiaomi і OnePlus (фото)

Вересень ознаменувався прем'єрою нової лінійки iPhone 17, але й жовтень обіцяє бути не гіршим. Наступного місяця вийде кілька нових смартфонів, серед яких — флагмани від китайських Xiaomi і OnePlus.

Related video

Нові моделі обіцяють користувачам поліпшені камери, топові процесори та інші удосконалення, пише gizmochina.com. Видання зібрало топ-5 цікавих новинок жовтня 2025 року.

OnePlus 15

У жовтні цей флагман з'явиться в самому Китаї, а наприкінці року — вийде і на міжнародні ринки. Смартфон працюватиме на новому чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5. У нього буде дисплей з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 165 Гц, а також потужний акумулятор ємністю 7000 мАг з підтримкою дротового заряджання потужністю 120 Вт і бездротового заряджання потужністю 50 Вт.

Смартфон OnePlus 15 Фото: gizmochina.com

Ще новий телефон OnePlus буде оснащений потрійною основною камерою, що включає 50-мегапіксельний основний модуль з оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив і надширококутний об'єктив. Партнерство OnePlus і Hasselblad завершилося, тож модель OnePlus 15, ймовірно, отримає власний процесор обробки зображень.

Xiaomi 17

Цей смартфон щойно вийшов на батьківщині в Китаї — причому він заявлений як перший смартфон на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Наступного місяця Xiaomi 17 з'явиться і на великих ринках за межами Китаю — наприклад, в Індії, але точні дати поки що не визначено.

Смартфони Xiaomi 17 Фото: Xiaomi

Базова модель Xiaomi 17 оснащена 6,3-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм зі змінною частотою оновлення 1-120 Гц і піковою яскравістю 3500 ніт. У телефона є ступінь захисту IP68, а також захист склом Xiaomi Dragon Crystal Glass.

Смартфон має 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельний телеоб'єктив з оптичною стабілізацією зображення і 2,6-кратним оптичним зумом, а також 50-мегапіксельну надширококутну камеру. Ємність акумулятора становить 7000 мАг, підтримуються дротова зарядка потужністю 100 Вт, бездротова — 50 Вт і зворотна бездротова зарядка потужністю 22,5 Вт.

Realme GT 8 Pro

Компанія-виробник уже підтвердила, що модель GT 8 Pro буде оснащена 2K AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц, піковою яскравістю до 7000 ніт і потужним акумулятором ємністю 7000 мАг.

Смартфон Realme GT 8 Pro Фото: gizmochina.com

Смартфон отримає ультразвуковий сканер відбитків пальців і 200-мегапіксельну перископічну камеру з телеоб'єктивом, 3-кратним оптичним і 12-кратним зумом без втрат якості.

Vivo V60e

Тут навіть є точна дата запуску в продаж — 7 жовтня. Уже відомо, що V60e отримає 200-мегапіксельну камеру. На задній панелі буде встановлено 8-мегапіксельний модуль (імовірно, надширококутний), а також 50-мегапіксельну фронтальну камеру.

Смартфон Vivo V60e Фото: gizmochina.com

Смартфон отримає 120-Гц AMOLED-дисплей, процесор Dimensity 7360 і акумулятор ємністю 6500 мА-год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 90 Вт. Ще йому дістануться захист IP68/P69, ІЧ-порт, NFC і три великих оновлення Android.

iQOO 15

Бренд уже підтвердив деякі головні характеристики смартфона, серед яких — потужний чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,85-дюймовий QHD-дисплей із частотою оновлення 144 Гц, ігровий чипсет Q3 та перископічний телеоб'єктив.

Смартфон iQOO 15 Фото: androidauthority.com

Також відомо, що iQOO 15 отримає кольорову задню панель і постачатиметься з попередньо встановленою ОС OriginOS 6 не тільки в Китаї, а й по всьому світу.

Раніше Фокус писав, що смартфон OnePlus був включений в топ-5 смартфонів, які заряджаються швидше за всіх. Зокрема, до списку лідерів потрапила модель OnePlus 13.

Також стало відомо, що китайський смартфон OnePlus 13T за потужністю батареї обігнав навіть флагманські гаджети Apple і Samsung. Цьому допомогла нова кремній-вуглецева технологія.