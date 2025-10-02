Android-смартфоны станут намного мощнее: на что способен новый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5

Топовый на сегодня чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 задаст новый стандарт производительности для Android-смартфонов 2026 года. Первые тесты показывают впечатляющий прирост до 40% по сравнению с прошлогодним 8 Elite.

Новый чип уже протестировали в бенчмарках на примере смартфона Xiaomi 17. Результаты сравнили с показателями Realme GT 7 Pro на базе Snapdragon 8 Elite, пишет Gizmochina.

Спецификации: что нового

Snapdragon 8 Elite Gen 5, как и предыдущий вариант, производится по 3-нанометровому техпроцессу TSMC. Тем не менее он получил серьезные архитектурные улучшения. Новые ядра Oryon 3-го поколения работают на увеличенных частотах (4,61 ГГц против 4,32 ГГц у Gen 4). Qualcomm заявляет о 20% приросте производительности CPU и 35-процентном повышении энергоэффективности. А видеоускоритель Adreno 840 обещает на 23% повышенное быстродействие графики и на 20% лучшую эффективность в играх.

Процессоры в смартфонах отвечают и за съемку на камеры. Обновленный модуль обработки изображений Spectra ISP стал 20-битным (вместо 18 бит), что должно "прокачать" качество фото и видео. Что касается связи, модем Snapdragon X85 5G обеспечивает повышенные пиковые скорости загрузки данных.

Тесты в бенчмарках

Geekbench 6: В этом тесте, измеряющем показатели ЦП, новый чип Gen 5 показал прирост в 17% как в одноядерном, так и в многоядерном режимах (3621 и 11 190 баллов против 3122 и 9507 у Snapdragon 8 Elite).

AnTuTu: Здесь разница оказалась еще очевиднее. Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрал 3,87 млн баллов, что на 40% больше, чем у предшественника (2,74 млн). Особенно впечатляет почти двукратный рост в категории CPU.

3DMark: В игровых графических замерах Wild Life Extreme и Solar Bay, новинка стала быстрее на 28% и 23% соответственно, что полностью соответствует заявлениям Qualcomm.

Что будет на практике

Snapdragon 8 Elite Gen 5 демонстрирует, что вычислительные мощности смартфонов еще далеки от своего потолка. Столь значительный апгрейд всего за год, особенно в части CPU и общей оценки в AnTuTu, означает, что скоро Android-флагманы станут намного быстрее, умнее в задачах ИИ и производительнее в играх. Первые смартфоны на новом чипе уже выпустила Xiaomi в Китае. В ближайшие месяцы появятся устройства от Honor, iQOO, OnePlus, Realme и прочих брендов.

Раньше Фокус писал, что OnePlus 15 удивит мощной батареей на 7000 мАч. Новинка, согласно инсайдам, помимо емкого аккумулятора, получит новейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и уникальный керамический корпус.