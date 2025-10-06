Xiaomi в топе: опубликован рейтинг самых мощных Android-cмартфонов осени (фото)
Эксперты AnTuTu поделились свежим списком самых производительных Android-флагманов на сентябрь 2025 года. Вся тройка лидеров занята моделями серии Xiaomi 17 на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Актуальный рейтинг впервые составлен на основе тестов в 11-й версии бенчмарка, поэтому сравнивать результаты с прошлыми месяцами некорректно. Однако он наглядно демонстрирует расстановку сил на рынке флагманов этой осени, пишет AnTuTu.
Какие устройства вошли в топ-10
Первые три строчки рейтинга заняли представители линейки Xiaomi 17, оснащенные новейшим чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5.
- Xiaomi 17 Pro Max (3 507 568 баллов) — лидер списка, который, вероятно, вырвался вперед за счет более эффективной системы охлаждения в большом корпусе.
- Xiaomi 17 Pro (3 503 549 баллов) — слегка уступает старшей модели, но в целом показывает идентичный уровень быстродействия.
- Xiaomi 17 (3 492 556 баллов) — базовая модель тоже демонстрирует флагманскую мощь, практически не отставая от Pro-версий.
Остальные места в рейтинге разделили между собой флагманы на базе прошлогоднего Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400+. Примечательно, что даже лучшие из них уступают новинкам Xiaomi почти на 200 000 баллов, что говорит о значительном скачке производительности в новом чипе от Qualcomm.
- iQOO Neo 10 Pro+ (3 342 128)
- Vivo X200 Ultra (3 324 527)
- Red Magic 10S Pro+ (3 204 561)
- Oppo Find X8 Ultra (3 137 585)
- Honor GT Pro (3 132 141)
- Vivo X200s (3 063 873)
- Redmi K80 Pro (2 948 253)
Новая планка результатов для флагманов теперь находится на уровне 3,5 миллионов баллов в AnTuTu v11, и задает ее именно серия Xiaomi 17.
Раньше Фокус подробнее разбирал, как Snapdragon 8 Elite Gen 5 сделал смартфоны намного мощнее. Процессор уже протестировали на примере смартфона Xiaomi 17. Результаты сравнили с показателями Realme GT 7 Pro на базе Snapdragon 8 Elite.