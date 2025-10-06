Xiaomi в топе: опубликован рейтинг самых мощных Android-cмартфонов осени (фото)

Эксперты AnTuTu поделились свежим списком самых производительных Android-флагманов на сентябрь 2025 года. Вся тройка лидеров занята моделями серии Xiaomi 17 на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Related video

Актуальный рейтинг впервые составлен на основе тестов в 11-й версии бенчмарка, поэтому сравнивать результаты с прошлыми месяцами некорректно. Однако он наглядно демонстрирует расстановку сил на рынке флагманов этой осени, пишет AnTuTu.

Какие устройства вошли в топ-10

Первые три строчки рейтинга заняли представители линейки Xiaomi 17, оснащенные новейшим чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Xiaomi 17 Pro Max (3 507 568 баллов) — лидер списка, который, вероятно, вырвался вперед за счет более эффективной системы охлаждения в большом корпусе. Xiaomi 17 Pro (3 503 549 баллов) — слегка уступает старшей модели, но в целом показывает идентичный уровень быстродействия. Xiaomi 17 (3 492 556 баллов) — базовая модель тоже демонстрирует флагманскую мощь, практически не отставая от Pro-версий.

Рейтинг флагманских смартфонов в сентябре 2025-го от AnTuTu Фото: AnTuTu

Остальные места в рейтинге разделили между собой флагманы на базе прошлогоднего Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400+. Примечательно, что даже лучшие из них уступают новинкам Xiaomi почти на 200 000 баллов, что говорит о значительном скачке производительности в новом чипе от Qualcomm.

iQOO Neo 10 Pro+ (3 342 128)

Vivo X200 Ultra (3 324 527)

Red Magic 10S Pro+ (3 204 561)

Oppo Find X8 Ultra (3 137 585)

Honor GT Pro (3 132 141)

Vivo X200s (3 063 873)

Redmi K80 Pro (2 948 253)

Новая планка результатов для флагманов теперь находится на уровне 3,5 миллионов баллов в AnTuTu v11, и задает ее именно серия Xiaomi 17.

Раньше Фокус подробнее разбирал, как Snapdragon 8 Elite Gen 5 сделал смартфоны намного мощнее. Процессор уже протестировали на примере смартфона Xiaomi 17. Результаты сравнили с показателями Realme GT 7 Pro на базе Snapdragon 8 Elite.