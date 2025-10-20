Перевірте свої телефони Xiaomi: приховане оновлення змусить гаджети працювати на повну

Не всі корисні оновлення широко відомі, і потрібно періодично перевіряти смартфон, щоб їх не пропустити. Наприклад, мало хто знає, що на пристроях Xiaomi є Bluetooth-модуль, якому просто необхідні оновлення.

Така функція зазвичай залишається в тіні, зазначає xiaomitime.com. А тим часом вона здатна помітно поліпшити якість Bluetooth-з'єднання, розширити сумісність із новими пристроями та вирішити можливі проблеми з підключенням. Компанія Xiaomi навіть розробила оригінальний механізм незалежних оновлень — виключно для Bluetooth-стека.

Видання попереджає, що користувачам треба бути уважними, щоб не пропустити оновлення, оскільки вони не завжди відображаються у звичайних повідомленнях. Для того, щоб знайти і встановити оновлення Bluetooth на вашому смартфоні Xiaomi, виконайте такі дії:

Відкрийте застосунок "Налаштування".

Натисніть "Bluetooth".

Знайдіть опцію "Оновлення Bluetooth". Ви побачите повідомлення, якщо оновлення доступне.

Натисніть, щоб завантажити та встановити оновлення.

Відео дня

Завдяки регулярним оновленням Bluetooth ваші телефони Xiaomi отримують стабільне з'єднання під час використання бездротових колонок і навушників, поліпшену сумісність із новітніми аксесуарами Bluetooth, а затримки звуку під час ігор і перегляду відео не буде.

Перевіряти наявність оновлень Bluetooth слід у таких ситуаціях:

Після купівлі нового Bluetooth-аксесуара.

У разі проблем із підключенням.

Після великих оновлень системи.

Раніше стало відомо, що смартфони Xiaomi швидко розряджаються через приховане налаштування. Щоб цього уникнути, треба знайти і відключити функцію "Автозапуск додатків".