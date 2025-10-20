Перевірте свої телефони Xiaomi: приховане оновлення змусить гаджети працювати на повну
Не всі корисні оновлення широко відомі, і потрібно періодично перевіряти смартфон, щоб їх не пропустити. Наприклад, мало хто знає, що на пристроях Xiaomi є Bluetooth-модуль, якому просто необхідні оновлення.
Така функція зазвичай залишається в тіні, зазначає xiaomitime.com. А тим часом вона здатна помітно поліпшити якість Bluetooth-з'єднання, розширити сумісність із новими пристроями та вирішити можливі проблеми з підключенням. Компанія Xiaomi навіть розробила оригінальний механізм незалежних оновлень — виключно для Bluetooth-стека.
Видання попереджає, що користувачам треба бути уважними, щоб не пропустити оновлення, оскільки вони не завжди відображаються у звичайних повідомленнях. Для того, щоб знайти і встановити оновлення Bluetooth на вашому смартфоні Xiaomi, виконайте такі дії:
- Відкрийте застосунок "Налаштування".
- Натисніть "Bluetooth".
- Знайдіть опцію "Оновлення Bluetooth". Ви побачите повідомлення, якщо оновлення доступне.
- Натисніть, щоб завантажити та встановити оновлення.
Завдяки регулярним оновленням Bluetooth ваші телефони Xiaomi отримують стабільне з'єднання під час використання бездротових колонок і навушників, поліпшену сумісність із новітніми аксесуарами Bluetooth, а затримки звуку під час ігор і перегляду відео не буде.
Перевіряти наявність оновлень Bluetooth слід у таких ситуаціях:
- Після купівлі нового Bluetooth-аксесуара.
- У разі проблем із підключенням.
- Після великих оновлень системи.
Раніше стало відомо, що смартфони Xiaomi швидко розряджаються через приховане налаштування. Щоб цього уникнути, треба знайти і відключити функцію "Автозапуск додатків".