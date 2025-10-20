Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

Перевірте свої телефони Xiaomi: приховане оновлення змусить гаджети працювати на повну

смартфони Xiaomi налаштування оновлення для Bluetooth
Навіть флагманські телефони потребують оновлення | Фото: Xiaomi

Не всі корисні оновлення широко відомі, і потрібно періодично перевіряти смартфон, щоб їх не пропустити. Наприклад, мало хто знає, що на пристроях Xiaomi є Bluetooth-модуль, якому просто необхідні оновлення.

Така функція зазвичай залишається в тіні, зазначає xiaomitime.com. А тим часом вона здатна помітно поліпшити якість Bluetooth-з'єднання, розширити сумісність із новими пристроями та вирішити можливі проблеми з підключенням. Компанія Xiaomi навіть розробила оригінальний механізм незалежних оновлень — виключно для Bluetooth-стека.

Видання попереджає, що користувачам треба бути уважними, щоб не пропустити оновлення, оскільки вони не завжди відображаються у звичайних повідомленнях. Для того, щоб знайти і встановити оновлення Bluetooth на вашому смартфоні Xiaomi, виконайте такі дії:

  • Відкрийте застосунок "Налаштування".
  • Натисніть "Bluetooth".
  • Знайдіть опцію "Оновлення Bluetooth". Ви побачите повідомлення, якщо оновлення доступне.
  • Натисніть, щоб завантажити та встановити оновлення.
Відео дня

Завдяки регулярним оновленням Bluetooth ваші телефони Xiaomi отримують стабільне з'єднання під час використання бездротових колонок і навушників, поліпшену сумісність із новітніми аксесуарами Bluetooth, а затримки звуку під час ігор і перегляду відео не буде.

Перевіряти наявність оновлень Bluetooth слід у таких ситуаціях:

  • Після купівлі нового Bluetooth-аксесуара.
  • У разі проблем із підключенням.
  • Після великих оновлень системи.

Раніше стало відомо, що смартфони Xiaomi швидко розряджаються через приховане налаштування. Щоб цього уникнути, треба знайти і відключити функцію "Автозапуск додатків".