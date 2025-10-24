Найдешевший Xiaomi отримав топовий чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 і ціну 23 000 грн (фото)

Xiaomi анонсувала Redmi K90 Pro Max — доступний флагман з АКБ на 7560 мАг, топовим "залізом" і помірною ціною. Це найдешевша модель на ринку з передовим чипсетом Qualcomm.

Популярна серія Redmi K давно відома вигідним співвідношенням ціни та характеристик. І новинка K90 Pro Max цього разу пропонує унікальні "фішки", пише GSMArena.

Найцікавіша особливість гаджета — аудіосистема. Встановили потужні 2.1-канальні динаміки, налаштовані спільно з Bose. Крім двох стандартних стереоспікерів (зверху і знизу), на задній панелі поруч з камерами розміщений окремий низькочастотний вуфер. У Xiaomi заявляють, що це забезпечує "найкращий у класі бас" і деталізоване звучання.

У дизайні Redmi K90 Pro Max підкреслять басовий динамік Bose Фото: Xiaomi

Використовується новітній процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 і великий 6,9-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2608x1200 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3500 ніт. Екран захищений фірмовим склом Xiaomi Dragon Crystal Glass і оснащений 3D-ультразвуковим сканером відбитків пальців.

За автономність відповідає кремній-вуглецева батарея на 7560 мАг. Підтримується швидка дротова зарядка 100 Вт, бездротова на 50 Вт і реверсивна бездротова на 22,5 Вт. Корпус захищений від води і пилу за стандартом IP68, а з коробки встановлено прошивку HyperOS 3 на базі ОС Android 16.

Варіанти оформлення Redmi K90 Pro Max Фото: Xiaomi

Ззаду встановлено потрійну камеру з трьома 50-мегапіксельними сенсорами: основний Light Fusion 950 (1/1.31") (такий самий, як у Xiaomi 17) з оптичною стабілізацією та об'єктивом 23 мм; телефото-перископ із 5-кратним зумом (115 мм); надширококутний із фокусною відстанню 18 мм і кутом огляду 102°. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 Мп.

Redmi K90 Pro Max доступний у чорному і білому кольорах з матовим склом, а також у синьому із задньою панеллю, що імітує джинсову тканину.

Ціни в Китаї:

12/512 ГБ: 3999 юанів ($561 або 23 500 грн).

3999 юанів ($561 або 23 500 грн). 16/1 ТБ: 5299 юанів ($743 або 31 200 грн).

Також доступна спецерсія Champion Edition, створена у співпраці з гоночною командою Lamborghini. Цей варіант поставляється в максимальній конфігурації 16 ГБ/1 ТБ і коштує 5499 юанів (близько 32 400 грн).

Раніше Фокус писав, що приховане оновлення змусить гаджети Xiaomi працювати на повну. Не всі корисні оновлення широко відомі, і потрібно періодично перевіряти смартфон, щоб їх не пропустити. Наприклад, мало хто знає, що на пристроях Xiaomi є Bluetooth-модуль, якому просто необхідні оновлення.