Что интересного в смартфонах Xiaomi, которые вышли летом 2025 года: обзор (фото)

В рейтинг вошли модели Redmi K80 Ultra, Poco F7, Xiaomi Civi 5 Pro, Xiaomi 15S Pro, которые были выпущены в конце мая и в июне этого года.

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Сайт nanoreview.net опубликовал результаты тестов новинок от китайского бренда Xiaomi, которые популярны в Украине. В списке оказались как бюджетные модели, так и устройства, претендующие на звание флагманов.

Xiaomi Redmi K80 Ultra

Смартфон Xiaomi Redmi K80 Ultra Фото: de.xiaomitime.com

Этот смартфон появился всего месяц назад, но его уже протестировали эксперты nanoreview.net и поставили следующие оценки: дисплей — 93 балла, камера — 79 баллов, производительность — 96, игры — 98, батарея — 96, коммуникации — 82. В итоге смартфон набрал 89 баллов и получил рейтинг А+.

Аппарат оснащен 6,83-дюймовым OLED-экраном, производительным чипсетом Dimensity 9400 Plus от MediaTek и очень емким аккумулятором на 7410 мАч. Варианта ОЗУ два — на 12 и на 16 ГБ. Приложения управляются ОС Android 15, а на задней панели пользователи найдут камеру с сенсорами на 50 Mп и 8 Mп.

Технические характеристики:

Экран: 6.83 дюйма, OLED, 1280 x 2772 пикс.

Чипсет: MediaTek Dimensity 9400 Plus

Камера: 50 Mп + 8 Mп

Аккумулятор: 7410 мАч

Память: 12, 16 ГБ

OС: Android 15

Вес: 219 г.

Xiaomi Poco F7

Смартфон Poco F7 Фото: POCO

Тестировщики отметили, что процессор Snapdragon 8s Gen 4 показал хорошую производительность, при этом смартфон не нагревался при длительном использовании. Дисплей им тоже понравился, так как имел высокую яркость и не слеп на солнце. Камеры отлично проявили себя и при тусклом, и при ярком освещении.

Из недостатков выделили два: проблемы со съемкой при помощи сверхширокоугольной камеры — фото не были уж очень качественными, но это и не удивительно для бюджетного телефона; а еще аппарат не поддерживает стандарт eSIM.

Технические характеристики:

Экран: 6.83 дюйма, AMOLED, 1280 x 2772 пикс.

Чип: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Камера: 50 Mп + 8 Mп

Аккумулятор: 6500 мАч

Память: 12 ГБ

OС: Android 15

Вес: 215.7 г.

Xiaomi Civi 5 Pro

Смартфон Xiaomi Civi 5 Pro Фото: Xiaomi

В ходе оценочных тестов 6,55-дюймовому AMOLED-дисплею поставили 94 балла из 100, основной камере на 50 Мп, 50 Мп и 12 Мп — 81 балл. Процессор Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm получил 85 баллов за производительность, игровой режим — 89, аккумулятор емкостью 6000 мАч — 86, коммуникации — 80. Также стоит добавить, что устройство управляется ОС Android 15, а объем ОЗУ составляет либо 12, либо 16 ГБ.

Итоговая оценка для смартфона модели Xiaomi Civi 5 Pro составила 85 баллов, что дает ему возможность достичь уровня А+.

Технические характеристики:

Экран: 6.55 дюйма, AMOLED, 1236 x 2750 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Камера: 50 Mп + 50 Mп + 12 Mп

Аккумулятор: 6000 мАч

Память: 12, 16 ГБ

OС: Android 15

Вес: 184 г.

Xiaomi 15S Pro

Смартфон Xiaomi 15S Pro Фото: allround-pc.com

Дисплей с диагональю 6.73 дюйма типа AMOLED с разрешением 1440 x 3200 пикселей набрал во время тестов 98 баллов. Тройная камера получила за свою работу 96 баллов, за что стоит благодарить три датчика по 50 Мп каждый. Производительность фирменного чипсета Xiaomi Xring O1 оказалась на высоте. Тестировщики присудили процессору аж 99 баллов. Игровой режим немого просел и был оценен в 97 баллов. Аккумулятор емкостью 6100 мАч тоже порадовал оценкой 99. За коммуникации аппарат получил 90 баллов.

Итоговая оценка достигла показателя 96, что делает этот телефон самым мощным и привлекательным из всего представленного рейтинга.

Технические характеристики:

Экран: 6.73 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 пикс.

Чипсет: Xiaomi Xring O1

Камера: 50 Mп + 50 Mп + 50 Mп

Аккумулятор: 6100 мАч

Память: 16 ГБ

ОС: Android 15

Вес: 216 г.

Ранее мы писали, что лучшие бюджетные телефоны, которые стоит купить. Прошли те времена, когда покупка по низкой цене означала что-то посредственное и некачественное. Если вы не готовы выложить за телефон больше тысячи долларов, то вполне можно подобрать интересную модель гораздо доступнее.