Що цікавого у смартфонах Xiaomi, які вийшли влітку 2025 року: огляд (фото)

До рейтингу увійшли моделі Redmi K80 Ultra, Poco F7, Xiaomi Civi 5 Pro, Xiaomi 15S Pro, які були випущені наприкінці травня і в червні цього року.

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Сайт nanoreview.net опублікував результати тестів новинок від китайського бренду Xiaomi, які популярні в Україні. У списку опинилися як бюджетні моделі, так і пристрої, що претендують на звання флагманів.

Xiaomi Redmi K80 Ultra

Смартфон Xiaomi Redmi K80 Ultra Фото: de.xiaomitime.com

Цей смартфон з'явився лише місяць тому, але його вже протестували експерти nanoreview.net і поставили такі оцінки: дисплей — 93 бали, камера — 79 балів, продуктивність — 96, ігри — 98, батарея — 96, комунікації — 82. У підсумку смартфон набрав 89 балів і отримав рейтинг А+.

Апарат оснащений 6,83-дюймовим OLED-екраном, продуктивним чипсетом Dimensity 9400 Plus від MediaTek і дуже ємним акумулятором на 7410 мАг. Варіантів ОЗП два — на 12 і на 16 ГБ. Додатками керує ОС Android 15, а на задній панелі користувачі знайдуть камеру з сенсорами на 50 Мп і 8 Мп.

Технічні характеристики:

Екран: 6.83 дюйма, OLED, 1280 x 2772 пікс.

Чипсет: MediaTek Dimensity 9400 Plus

Камера: 50 Мп + 8 Мп

Акумулятор: 7410 мАг

Пам'ять: 12, 16 ГБ

ОС: Android 15

Вага: 219 г.

Xiaomi Poco F7

Смартфон Poco F7 Фото: POCO

Тестувальники відзначили, що процесор Snapdragon 8s Gen 4 показав хорошу продуктивність, при цьому смартфон не нагрівався при тривалому використанні. Дисплей їм теж сподобався, оскільки мав високу яскравість і не сліпий на сонці. Камери відмінно проявили себе і при тьмяному, і при яскравому освітленні.

З недоліків виділили два: проблеми зі зйомкою за допомогою надширококутної камери — фото не були аж надто якісними, але це й не дивно для бюджетного телефону; а ще апарат не підтримує стандарт eSIM.

Технічні характеристики:

Екран: 6.83 дюйма, AMOLED, 1280 x 2772 пікс.

Чип: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Камера: 50 Мп + 8 Мп

Акумулятор: 6500 мАг

Пам'ять: 12 ГБ

ОС: Android 15

Вага: 215.7 г.

Xiaomi Civi 5 Pro

Смартфон Xiaomi Civi 5 Pro Фото: Xiaomi

Під час оціночних тестів 6,55-дюймовому AMOLED-дисплею поставили 94 бали зі 100, основній камері на 50 Мп, 50 Мп і 12 Мп — 81 бал. Процесор Snapdragon 8s Gen 4 від Qualcomm отримав 85 балів за продуктивність, ігровий режим — 89, акумулятор ємністю 6000 мАг — 86, комунікації — 80. Також варто додати, що пристрій керується ОС Android 15, а обсяг ОЗП становить або 12, або 16 ГБ.

Підсумкова оцінка для смартфона моделі Xiaomi Civi 5 Pro склала 85 балів, що дає йому можливість досягти рівня А+.

Технічні характеристики:

Екран: 6.55 дюйма, AMOLED, 1236 x 2750 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Камера: 50 Мп + 50 Мп + 12 Мп

Акумулятор: 6000 мАг

Пам'ять: 12, 16 ГБ

ОС: Android 15

Вага: 184 г.

Xiaomi 15S Pro

Смартфон Xiaomi 15S Pro Фото: allround-pc.com

Дисплей з діагоналлю 6.73 дюйма типу AMOLED з роздільною здатністю 1440 x 3200 пікселів набрав під час тестів 98 балів. Потрійна камера отримала за свою роботу 96 балів, за що варто дякувати трьом датчикам по 50 Мп кожен. Продуктивність фірмового чипсета Xiaomi Xring O1 виявилася на висоті. Тестувальники присудили процесору аж 99 балів. Ігровий режим трохи просів і був оцінений у 97 балів. Акумулятор ємністю 6100 мАг теж порадував оцінкою 99. За комунікації апарат отримав 90 балів.

Підсумкова оцінка досягла показника 96, що робить цей телефон найпотужнішим і найпривабливішим з усього представленого рейтингу.

Технічні характеристики:

Екран: 6.73 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 пікс.

Чипсет: Xiaomi Xring O1

Камера: 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп

Акумулятор: 6100 мАг

Пам'ять: 16 ГБ

ОС: Android 15

Вага: 216 г.

Раніше ми писали, що найкращі бюджетні телефони, які варто купити. Минули ті часи, коли покупка за низькою ціною означала щось посереднє та неякісне. Якщо ви не готові викласти за телефон понад тисячу доларів, то цілком можна підібрати цікаву модель набагато доступніше.