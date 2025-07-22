Дешево — не означає нудно: найкращі бюджетні телефони, які варто купити (фото)
Минули ті часи, коли покупка за низькою ціною означала щось посереднє та неякісне. Якщо ви не готові викласти за телефон понад тисячу доларів, то цілком можна підібрати цікаву модель набагато доступніше.
Про це пише techadvisor.com.
Видання наводить свій рейтинг найкращих бюджетних телефонів, причому всі вони — на базі Android.
CMF Phone 2 Pro
Його називають найкращим смартфоном середнього класу загалом. Він наче подвоює всі переваги попередньої моделі — сміливий дизайн, зручне програмне забезпечення Nothing.
Нова модель також отримала кілька великих оновлень: тепер на задній панелі розташовується потрійна камера зі збільшеним основним датчиком, дисплей став набагато кращим, він має вищий рейтинг захисту IP54 і став трохи швидшим завдяки оновленому чипу.
Головні недоліки оригінального телефону CMF також були усунені. Тепер смартфон пропонує NFC для безконтактних платежів, а підтримка програмного забезпечення була розширена, щоб забезпечити три роки оновлень ОС Android і шість років виправлень безпеки.
Ціна питання — 11-12 тис. грн.
Samsung Galaxy A16 5G
Це, мабуть, найкращий бюджетний Samsung.
У нього ефектний дизайн і яскравий AMOLED-дисплей, підтримка програмного забезпечення щонайменше шість років (хоча для багатьох бюджетних телефонів передбачено всього два роки або взагалі немає жодних конкретних обіцянок). Щоправда, камера доволі посередня, а батарея слабенька. Ціна — 5-7 тис. грн.
Samsung Galaxy A25 5G
Смартфон з хорошою камерою, чудовим екраном, тривалою підтримкою програмного забезпечення і сильною батареєю.
Перехід на чипсет Samsung Exynos 1280 підвищив продуктивність, а дисплей став ще більш вражаючим з частотою оновлення 120 Гц. До того ж, доступні п'ять років оновлень. Щоправда, пам'яті всього 128 ГБ.
Вартість — у середньому від 7 до 10 тис. грн.
Xiaomi Redmi Note 13 5G
Мінусами називають недостатньо потужну батарею і нестабільну камеру. Програмне забезпечення теж могло б бути кращим, але ціна цілком прийнятна, при тому, що ця модель — не найдешевша в лінійці.
До того ж, є чудовий дисплей і 256 ГБ пам'яті. Ще Xiaomi пропонує чотири роки оновлень безпеки.
Що стосується ціни, то можна вкластися в 10 тис. грн.
Samsung Galaxy A15 (4G)
З плюсів — чудовий дисплей і потужний акумулятор. Істотним недоліком є відсутність підтримки 5G, але вона і не завжди потрібна (на випадок, якщо ви живете в районі з поганим покриттям).
За ціною вийде від 6 до 8 тис. грн.
TCL 50 Pro Nxtpaper
Цей телефон відрізняється від інших тим, що тут можна миттєво переключитися в режим E-Ink (технологія відображення інформації, розроблена для імітації звичайного друку на папері і дуже зручна для читання).
Ще дисплей забезпечує хорошу передачу кольору, в тому числі при перегляді фільмів. Батарея теж досить стійка. Ціна стартує від 10 тис. грн.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Цей смартфон порадує яскравим 6,67-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, хорошою батареєю і надійною основною камерою.
Серед мінусів — слабкі додаткові камери та програмне забезпечення, яке відстає від більшості конкурентів. Середня ціна — 12 тис. грн.
Раніше Фокус писав, що тепер будь-який Android-смартфон може стежити за людьми. Функція Find My Device дає змогу відстежувати користувачів через вкладку People, якщо ті вирішать поділитися своїм місцем розташування.
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