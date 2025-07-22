Дешево — не означає нудно: найкращі бюджетні телефони, які варто купити (фото)

Минули ті часи, коли покупка за низькою ціною означала щось посереднє та неякісне. Якщо ви не готові викласти за телефон понад тисячу доларів, то цілком можна підібрати цікаву модель набагато доступніше.

Related video

Про це пише techadvisor.com.

Видання наводить свій рейтинг найкращих бюджетних телефонів, причому всі вони — на базі Android.

CMF Phone 2 Pro

Його називають найкращим смартфоном середнього класу загалом. Він наче подвоює всі переваги попередньої моделі — сміливий дизайн, зручне програмне забезпечення Nothing.

Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: techadvisor.com

Нова модель також отримала кілька великих оновлень: тепер на задній панелі розташовується потрійна камера зі збільшеним основним датчиком, дисплей став набагато кращим, він має вищий рейтинг захисту IP54 і став трохи швидшим завдяки оновленому чипу.

Головні недоліки оригінального телефону CMF також були усунені. Тепер смартфон пропонує NFC для безконтактних платежів, а підтримка програмного забезпечення була розширена, щоб забезпечити три роки оновлень ОС Android і шість років виправлень безпеки.

Ціна питання — 11-12 тис. грн.

Samsung Galaxy A16 5G

Це, мабуть, найкращий бюджетний Samsung.

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G Фото: techadvisor.com

У нього ефектний дизайн і яскравий AMOLED-дисплей, підтримка програмного забезпечення щонайменше шість років (хоча для багатьох бюджетних телефонів передбачено всього два роки або взагалі немає жодних конкретних обіцянок). Щоправда, камера доволі посередня, а батарея слабенька. Ціна — 5-7 тис. грн.

Samsung Galaxy A25 5G

Смартфон з хорошою камерою, чудовим екраном, тривалою підтримкою програмного забезпечення і сильною батареєю.

Смартфон Samsung Galaxy A25 5G Фото: techadvisor.com

Перехід на чипсет Samsung Exynos 1280 підвищив продуктивність, а дисплей став ще більш вражаючим з частотою оновлення 120 Гц. До того ж, доступні п'ять років оновлень. Щоправда, пам'яті всього 128 ГБ.

Вартість — у середньому від 7 до 10 тис. грн.

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Мінусами називають недостатньо потужну батарею і нестабільну камеру. Програмне забезпечення теж могло б бути кращим, але ціна цілком прийнятна, при тому, що ця модель — не найдешевша в лінійці.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 5G Фото: techadvisor.com

До того ж, є чудовий дисплей і 256 ГБ пам'яті. Ще Xiaomi пропонує чотири роки оновлень безпеки.

Що стосується ціни, то можна вкластися в 10 тис. грн.

Samsung Galaxy A15 (4G)

З плюсів — чудовий дисплей і потужний акумулятор. Істотним недоліком є відсутність підтримки 5G, але вона і не завжди потрібна (на випадок, якщо ви живете в районі з поганим покриттям).

Смартфон Samsung Galaxy A15 (4G) Фото: techadvisor.com

За ціною вийде від 6 до 8 тис. грн.

TCL 50 Pro Nxtpaper

Цей телефон відрізняється від інших тим, що тут можна миттєво переключитися в режим E-Ink (технологія відображення інформації, розроблена для імітації звичайного друку на папері і дуже зручна для читання).

Смартфон TCL 50 Pro Nxtpaper Фото: techadvisor.com

Ще дисплей забезпечує хорошу передачу кольору, в тому числі при перегляді фільмів. Батарея теж досить стійка. Ціна стартує від 10 тис. грн.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Цей смартфон порадує яскравим 6,67-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, хорошою батареєю і надійною основною камерою.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro Pro 5G Фото: techadvisor.com

Серед мінусів — слабкі додаткові камери та програмне забезпечення, яке відстає від більшості конкурентів. Середня ціна — 12 тис. грн.

Раніше Фокус писав, що тепер будь-який Android-смартфон може стежити за людьми. Функція Find My Device дає змогу відстежувати користувачів через вкладку People, якщо ті вирішать поділитися своїм місцем розташування.

Також було опубліковано рейтинг із 10 моделей телефонів, які краще купити, якщо вони б/в. На першому місці в тому списку опинився смартфон Google Pixel 8 Pro, що вийшов у 2023 році.