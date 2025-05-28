10 моделей телефонів, які краще купити, якщо вони вживані: хто очолив незвичайний рейтинг

Смартфони з кожним роком все дорожчають, але якщо ви не готові платити за новий телефон тисячу доларів, то можна купити старий. І торішній флагман може виявитися набагато кращим за абсолютно новий телефон середнього класу.

Related video

Про це пише slashgear.com.

Видання склало свій рейтинг смартфонів, які сміливо можна купувати вживаними.

Смартфон Pixel 8 Pro Фото: Скриншот

Google Pixel 8 Pro

Цей смартфон вийшов у 2023-му, але залишився чудовим вибором і в 2025 році. Тут слід зазначити розширену підтримку програмного забезпечення Google. Компанія обіцяла сім років оновлень і виправлень безпеки для серії Pixel 8 — тобто такий телефон отримуватиме оновлення до 2030 року.

Крім того, Pixel 8 Pro має вражаючий набір камер, великий і яскравий дисплей із частотою оновлення 120 Гц, надійний час автономної роботи та процесор, який добре справляється з більшістю повсякденних завдань. Щоправда, такий телефон не підійде для геймерів або для тих, хто виконує на телефоні багато складних завдань. Але для звичайного користувача його рекомендують охоче.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Незважаючи на те, що йому два роки, дизайн смартфона, як і раніше, привертає увагу завдяки величезному дисплею. Це, між іншим, взагалі один з найкращих екранів у смартфонів. Крім того, є стилус S Pen, що дає змогу робити нотатки, малювати і фотографувати.

Чипсет Snapdragon 8 Gen 2, на якому працює S23 Ultra, як і раніше, прекрасно справляється з усіма викликами. Програмне забезпечення One UI від Samsung також є одним із найкращих у галузі. На задній панелі розташовані чотири камери — основна з них має роздільну здатність 200 МП. Однак головною фішкою є 10-кратний об'єктив, що дає змогу знімати віддалені об'єкти, такі як дика природа та пейзажі. А велика батарея ємністю 5000 мАг легко витримає цілий день використання.

Apple iPhone 15 і 15 Pro

iPhone 15 — незважаючи на те, що йому на даний момент майже два роки — теж є хорошим варіантом. Тут і компактний розмір, і потужні процесори, які можуть справлятися з інтенсивними завданнями, включно з "важкими" іграми. Як варіант можна взяти iPhone 15 Pro — ще один чудовий iPhone, нехай і не новітній.

Смартфон iPhone 15 Фото: cnet.com

OnePlus 12

Тут варто відзначити дуже потужний чипсет Snapdragon 8 Gen 3, який робить цей телефон ідеальним пристроєм для мобільних геймерів. Також є великий, яскравий дисплей з плавною частотою оновлення 120 Гц, потрійна камера з вражаючим виведенням зображення і масивна батарея ємністю 5400 мАг. До того ж, цей смартфон дуже швидко заряджається і взагалі вважається чемпіоном з витривалості.

Samsung Galaxy A55

Названі вище варіанти — з цінової категорії близько $500. Але можна і дешевше: Samsung Galaxy A55 зазвичай йде за ціною від $200 до $300. Зовні він схожий на дорожчий Galaxy S25, що робить його одним із найпреміальніших смартфонів у своєму ціновому діапазоні. Щоправда, чипсет Exynos недостатньо потужний, і через це в роботі телефону можуть траплятися затримки. Але це єдиний мінус при такій демократичній ціні.

iPhone 13 mini

Майже через чотири роки після запуску iPhone 13 mini, як і раніше, залишається єдиним міні-телефоном, який можна купити. Більшість сучасних телефонів — доволі великі та важкі, тому, якщо ви любите мініатюрні гаджети, то це — ваш вибір.

До того ж, iPhone 13 mini отримає щонайменше ще два оновлення iOS — дуже добре для телефону, випущеного у 2021 році. Єдиним потенційним недоліком iPhone 13 mini є час роботи акумулятора. Через крихітний форм-фактор у нього маленька комірка, яка може не прослужити цілий день. Причому експерти рекомендують iPhone 13 mini виключно через його розмір. Купувати стандартний iPhone 13 у 2025 році вони не радять.

OnePlus Open

Складні телефони — це справжня знахідка для тих, хто виконує якусь серйозну роботу на своїх смартфонах. Додаткова площа екрана, безумовно, корисна для запуску кількох додатків. Якщо це ваш випадок — то не купуйте старі складні телефони Samsung (хоча їх багато на ринку), а візьміть OnePlus Open. Його фішка — це величезний внутрішній екран. А OxygenOS на OnePlus Open добре використовує великий дисплей, даючи змогу вам запускати кілька застосунків одночасно у вікнах зі змінним розміром.

Флагмани від Vivo, Oppo і Xiaomi

Китайські виробники намагаються не відставати від американських і південнокорейських конкурентів в особі Apple і Samsung. Наприклад, у

Смартфон Xiaomi 15 Ultra Фото: Xiaomi

Xiaomi 15 Ultra має масивний 1-дюймовий датчик камери, який є частиною установки камери, розробленої в партнерстві з Leica.

Vivo X200 Ultra має 35-міліметровий основний об'єктив і величезну 200-мегапіксельну телефотокамеру, яка робить одні з найкращих портретних фотографій на смартфоні. А ще є Oppo Find X8 Ultra, який теж виводить обробку зображень на абсолютно новий рівень. І справа не тільки в камерах — ці телефони також оснащені акумуляторами Silicon Carbon, які дають змогу брендам збільшувати ємність до більш ніж 6000 мАг.

Google Pixel 7

Ще один телефон з хорошим програмним забезпеченням і надійними камерами, які, як і раніше, роблять хороші фотографії. Щоправда, чипсет Tensor G2 від Google — не найпотужніший, але цей старий смартфон у будь-якому разі працюватиме краще, ніж бюджетний телефон у ціновому діапазоні близько 200 доларів.

Sony Xperia 1V

Смартфони Sony розраховані на певного любителя. Камери тут не найкращі, але можна "пограти" з режимом Pro і розкрити їхні справжні можливості. Крім того, Xperia 1 V виділяється наявністю 3,5-мм роз'єму для навушників, знімного слота для карти microSD і дисплея без вирізів. Збоку також є спеціальна кнопка спуску затвора камери — представлена задовго до того, як Apple додала клавішу управління камерою на серію iPhone 16.

Нагадаємо, раніше експерти називали найкращий бюджетний телефон 2025 року. Ним став CMF Phone 2 Pro від британської компанії Nothing. Зазначали, що незважаючи на бюджетний ціновий сегмент, смартфон мав у своєму розпорядженні важливі переваги, серед яких — поліпшена камера, привабливий дизайн і довговічність.

Ще стало відомо, що модель Nothing Phone 3a Pro потрапила до списку найдемократичніших Android-смартфонів. Цей телефон був визнаний одним із найкращих у бюджетній лінійці до 500 доларів.