10 моделей телефонов, которые лучше купить, если они б/у: кто возглавил необычный рейтинг

Смартфоны с каждым годом все дорожают, но если вы не готовы платить за новый телефон тысячу долларов, то можно купить подержанный. И прошлогодний флагман может оказаться гораздо лучше совершенно нового телефона среднего класса.

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Об этом пишет slashgear.com.

Издание составило свой рейтинг смартфонов, которые смело можно покупать бывшими в употреблении.

Смартфон Pixel 8 Pro Фото: Скриншот

Google Pixel 8 Pro

Этот смартфон вышел в 2023-м, но остался отличным выбором и в 2025 году. Тут следует отметить расширенную поддержку программного обеспечения Google. Компания обещала семь лет обновлений и исправлений безопасности для серии Pixel 8 – то есть такой телефон будет получать обновления до 2030 года.

Кроме того, у Pixel 8 Pro впечатляющий набор камер, большой и яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц, надежное время автономной работы и процессор, который хорошо справляется с большинством повседневных задач. Правда, такой телефон не подойдет для геймеров или для тех, кто выполняет на телефоне много сложных задач. Но для обычного пользователя его рекомендуют охотно.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Несмотря на то, что ему два года, дизайн смартфона по-прежнему привлекает внимание благодаря огромному дисплею. Это, между прочим, вообще один из лучших экранов у смартфонов. Кроме того, есть стилус S Pen, позволяющий делать заметки, рисовать и фотографировать.

Чипсет Snapdragon 8 Gen 2, на котором работает S23 Ultra, по-прежнему прекрасно справляется со всеми вызовами. Программное обеспечение One UI от Samsung также является одним из лучших в отрасли. На задней панели расположены четыре камеры — основная из них имеет разрешение 200 МП. Однако главной фишкой является 10-кратный объектив, позволяющий снимать отдаленные объекты, такие как дикая природа и пейзажи. А большая батарея емкостью 5000 мАч легко выдержит целый день использования.

Apple iPhone 15 и 15 Pro

iPhone 15 — несмотря на то, что ему на данный момент почти два года — тоже является хорошим вариантом. Тут и компактный размер, и мощные процессоры, которые могут справляться с интенсивными задачами, включая "тяжелые" игры. Как вариант можно взять iPhone 15 Pro — еще один отличный iPhone, пусть и не новейший.

Смартфон iPhone 15 Фото: cnet.com

OnePlus 12

Тут стоит отметить очень мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который делает этот телефон идеальным устройством для мобильных геймеров. Также есть большой, яркий дисплей с плавной частотой обновления 120 Гц, тройная камера с впечатляющим выводом изображения и массивная батарея емкостью 5400 мАч. К тому же, этот смартфон очень быстро заряжается и вообще считается чемпионом по выносливости.

Samsung Galaxy A55

Названные выше варианты – из ценовой категории около $500. Но можно и дешевле: Samsung Galaxy A55 обычно идет по цене от $200 до $300. Внешне он похож на более дорогой Galaxy S25, что делает его одним из самых премиальных смартфонов в своем ценовом диапазоне. Правда, чипсет Exynos недостаточно мощный, и из-за этого в работе телефона могут случаться заминки. Но это единственный минус при такой демократичной цене.

iPhone 13 mini

Почти через четыре года после запуска iPhone 13 mini по-прежнему остается единственным мини-телефоном, который можно купить. Большинство современных телефонов – довольно крупные и тяжелые, поэтому, если вы любите миниатюрные гаджеты, то это – ваш выбор.

К тому же, iPhone 13 mini получит как минимум еще два обновления iOS — очень хорошо для телефона, выпущенного в 2021 году. Единственным потенциальным недостатком iPhone 13 mini является время работы аккумулятора. Из-за крошечного форм-фактора у него маленькая ячейка, которая может не прослужить целый день. Причем эксперты рекомендуют iPhone 13 mini исключительно из-за его размера. Покупать стандартный iPhone 13 в ​​2025 году они не советуют.

OnePlus Open

Складные телефоны — это настоящая находка для тех, кто выполняет какую-то серьезную работу на своих смартфонах. Дополнительная площадь экрана, безусловно, полезна для запуска нескольких приложений. Если это ваш случай – то не покупайте старые складные телефоны Samsung (хотя их иного на рынке), а возьмите OnePlus Open. Его фишка – это огромный внутренний экран. А OxygenOS на OnePlus Open хорошо использует большой дисплей, позволяя вам запускать несколько приложений одновременно в окнах с изменяемым размером.

Флагманы от Vivo, Oppo и Xiaomi

Китайские производители стараются не отставать от американских и южнокорейских конкурентов в лице Apple и Samsung. Например, у

Смартфон Xiaomi 15 Ultra Фото: Xiaomi

Xiaomi 15 Ultra есть массивный 1-дюймовый датчик камеры, который является частью установки камеры, разработанной в партнерстве с Leica.

Vivo X200 Ultra располагает 35-миллиметровым основным объективом и огромной 200-мегапиксельной телефотокамерой, которая делает одни из лучших портретных фотографий на смартфоне. А еще есть Oppo Find X8 Ultra, который тоже выводит обработку изображений на совершенно новый уровень. И дело не только в камерах — эти телефоны также оснащены аккумуляторами Silicon Carbon, которые позволяют брендам увеличивать емкость до более чем 6000 мАч.

Google Pixel 7

Еще один телефон с хорошим программным обеспечением и надежными камерами, которые по-прежнему делают хорошие фотографии. Правда, чипсет Tensor G2 от Google – не самый мощный, но этот подержанный смартфон в любом случае будет работать лучше, чем бюджетный телефон в ценовом диапазоне около 200 долларов.

Sony Xperia 1V

Смартфоны Sony рассчитаны на определенного любителя. Камеры тут не самые лучшие, но можно "поиграть" с режимом Pro и раскрыть их настоящие возможности. Кроме того, Xperia 1 V выделяется наличием 3,5-мм разъема для наушников, съемного слота для карты microSD и дисплея без вырезов. Сбоку также есть специальная кнопка спуска затвора камеры — представленная задолго до того, как Apple добавила клавишу управления камерой на серию iPhone 16.

Напомним, ранее эксперты называли лучший бюджетный телефон 2025 года. Им стал CMF Phone 2 Pro от британской компании Nothing. Отмечали, что несмотря на бюджетный ценовой сегмент, смартфон располагал важными преимуществами, среди которых — улучшенная камера, привлекательный дизайн и долговечность.

Еще стало известно, что модель Nothing Phone 3a Pro попала в список самых демократичных Android-смартфонов. Этот телефон был признан одним из лучших в бюджетной линейке до 500 долларов.