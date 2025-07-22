Дешево – не значит скучно: лучшие бюджетные телефоны, которые стоит купить (фото)

Прошли те времена, когда покупка по низкой цене означала что-то посредственное и некачественное. Если вы не готовы выложить за телефон больше тысячи долларов, то вполне можно подобрать интересную модель гораздо доступнее.

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Об этом пишет techadvisor.com.

Издание приводит свой рейтинг лучших бюджетных телефонов, причем все они – на базе Android.

CMF Phone 2 Pro

Его называют лучшим смартфоном среднего класса в целом. Он как удваивает все преимущества предыдущей модели – смелый дизайн, удобное программное обеспечение Nothing.

Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: techadvisor.com

Новая модель также получила несколько крупных обновлений: теперь на задней панели располагается тройная камера с увеличенным основным датчиком, дисплей стал намного лучше, он имеет более высокий рейтинг защиты IP54 и стал немного быстрее благодаря обновленному чипу.

Главные недостатки оригинального телефона CMF также были устранены. Теперь смартфон предлагает NFC для бесконтактных платежей, а поддержка программного обеспечения была расширена, чтобы обеспечить три года обновлений ОС Android и шесть лет исправлений безопасности.

Цена вопроса – 11-12 тыс. грн.

Samsung Galaxy A16 5G

Это, пожалуй, лучший бюджетный Samsung.

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G Фото: techadvisor.com

У него эффектный дизайн и яркий AMOLED-дисплей, поддержка программного обеспечения не менее шести лет (хотя для многих бюджетных телефонов предусмотрено всего два года или вообще нет никаких конкретных обещаний). Правда, камера довольно посредственная, а батарея слабовата. Цена – 5-7 тыс. грн.

Samsung Galaxy A25 5G

Смартфон с хорошей камерой, отличным экраном, длительной поддержкой программного обеспечения и сильной батареей.

Смартфон Samsung Galaxy A25 5G Фото: techadvisor.com

Переход на чипсет Samsung Exynos 1280 повысил производительность, а дисплей стал еще более впечатляющим с частотой обновления 120 Гц. К тому же, доступны пять лет обновлений. Правда, памяти всего 128 ГБ.

Стоимость – в среднем от 7 до 10 тыс. грн.

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Минусами называют недостаточно мощную батарею и нестабильную камеру. Программное обеспечение тоже могло бы быть получше, но цена вполне приемлемая, при том, что эта модель – не самая дешевая в линейке.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 5G Фото: techadvisor.com

К тому же, есть превосходный дисплей и 256 ГБ памяти. Еще Xiaomi предлагает четыре года обновлений безопасности.

Что касается цены, то можно уложиться в 10 тыс. грн.

Samsung Galaxy A15 (4G)

Из плюсов – отличный дисплей и мощный аккумулятор. Существенным недостатком является отсутствие поддержки 5G, но она и не всегда нужна (на случай, если вы живете в районе с плохим покрытием).

Смартфон Samsung Galaxy A15 (4G) Фото: techadvisor.com

По цене выйдет от 6 до 8 тыс. грн.

TCL 50 Pro Nxtpaper

Этот телефон отличается от других тем, что тут можно мгновенно переключиться в режим E-Ink (технология отображения информации, разработанная для имитации обычной печати на бумаге и очень удобная для чтения).

Смартфон TCL 50 Pro Nxtpaper Фото: techadvisor.com

Еще дисплей обеспечивает хорошую цветопередачу, в том числе при просмотре фильмов. Батарея тоже достаточно стойкая. Цена стартует от 10 тыс. грн.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Этот смартфон порадует ярким 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, хорошей батареей и надежной основной камерой.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Фото: techadvisor.com

Среди минусов – слабые дополнительные камеры и программное обеспечение, которое отстает от большинства конкурентов. Средняя цена – 12 тыс. грн.

Ранее Фокус писал, что теперь любой Android-смартфон может следить за людьми. Функция Find My Device позволяет отслеживать пользователей через вкладку People, если те решат поделиться своим местоположением.

Также был опубликован рейтинг из 10 моделей телефонов, которые лучше купить, если они б/у. На первом месте в том списке оказался смартфон Google Pixel 8 Pro, вышедший в 2023 году.