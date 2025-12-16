Тонкий смартфон оснастили величезним акумулятором на 10 000 мАг: що це за модель

Смартфон Redmi K90 Ultra може отримати величезний акумулятор, а також значне покращення камери порівняно з попередником.

Ймовірні характеристики майбутнього смартфону розкрив портал Gizmochina, посилаючись на інсайдера Digital Chat Station.

У своєму дописі інформатор згадує деякі ключові характеристики неназваного телефона. У виданні вважають, що мова йде про Redmi K90 Ultra.

За даними інсайдера, смартфон може отримати акумулятор ємністю 10 000 мАг, підтримуватиме дротову зарядку потужністю 100 Вт та пропонуватиме повношвидкісну бездротову зарядку, і все це при товщині корпусу менш як 8,5 мм. Для порівняння, Redmi K80 Ultra має акумулятор ємністю 7 410 мАг.

Згідно з більш ранніми чутками, Redmi K90 Ultra матиме LTPS OLED-екран розміром від 6,81 до 6,89 дюйма. Очікується, що дисплей підтримуватиме роздільну здатність 1,5K та частоту оновлення до 165 Гц.

Нагадаємо, раніше Xiaomi анонсувала смартфон Redmi K90 Pro Max з акумулятором на 7560 мАг. Це найдешевша модель на ринку з передовим чипсетом Qualcomm.

Фокус також повідомляв, що китайська компанія OnePlus готується випустити у 2026 році нову серію смартфонів OnePlus Turbo з великими акумуляторами на 9000 мАг.