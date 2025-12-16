Мимо ворот: что помешало Шевченко, Реброву и другим украинским звездам футбола в Европе

16 декабря футбольный мир отмечает день рождения легендарного футбольного клуба "Милана", а украинские болельщики вспоминают выдающуюся роль Андрея Шевченко в истории итальянского гранда. Фокус напоминает, как другие украинские футболисты сталкивались с трудностями за рубежом и почему часть громких трансферов не оправдала ожиданий.

16 декабря футбольный мир вспоминает день основания "Милана" — клуба с более чем вековой историей, символа итальянского и европейского футбола. Для украинских болельщиков эта дата имеет особое значение, ведь именно выступая за этот клуб один из наших соотечественников вписал свое имя в страницы мирового футбола. Однако не всем талантливым футболистам удалось покорить Европу. Об этом в материале Фокуса.

Андрей Шевченко стал не просто игроком "россонери", а настоящей легендой клуба. Его голы, решающие матчи в Серии A и Лиге чемпионов, статус лидера команды — все это позволило ему стать обладателем в "Золотого мяча" в 2004 году. Карьера Андрея в Италии была пример того, как талант, правильная среда и доверие клуба могут сложиться в идеальный пазл.

Но футбольная судьба умеет быть ироничной. После ухода из "Милана" даже у самого Шевченко за границей все сложилось далеко не так ярко. Травмы, иные требования, другая лига и обстоятельства показали, что статус звезды не всегда гарантирует успех при смене страны и чемпионата.

Андрей Шевченко с "Золотым мячом" Фото: Из открытых источников

Шева не единственный подобный пример. Украинский футбол знал и других очень талантливых игроков, которые уезжали в топ-лиги с большими ожиданиями, но так и не смогли по-настоящему заиграть за рубежом. Мы предлагаем вспомнить этих футболистов и разобрать, почему их иностранный этап карьеры оказался сложным несмотря на талант, опыт и громкие авансы.

Украинские футболисты регулярно уезжают в Англию, Испанию и Германию, но даже статус лидера сборной или легенды УПЛ не гарантирует, что в топ-клубе все сложится.

Ниже представлены шесть самых заметных случаев, в которых ожидания от украинских футболистов за границей не оправдались, а их карьера в иностранных клубах сложилась менее успешно, чем прогнозировалось, по причинам, связанным с травмами, тактическими особенностями команд и решениями клубного руководства.

Андрей Шевченко — "Челси" (АПЛ)

Почему не получилось: сочетание травм, физической адаптации к АПЛ и политико-управленческого контекста трансфера.

В английской прессе еще в 2006-м подробно разбирали проблему адаптации Шевченко к темпу и силовой манере Премьер-лиги.

История Андрея Шевченко в лондонском "Челси" стала одним из самых обсуждаемых примеров того, как даже звезда мирового уровня может не раскрыться в английской Премьер-лиге. Переход из "Милана", где украинец был ключевым игроком и регулярно забивал, ожидали как большой успех. Однако в Англии Шевченко столкнулся с трудностями, которые оказались сложнее, чем предполагали болельщики и эксперты.

Шеве так и не удалось стать основным в составе "Челси" Фото: Sky Sports

Одной из главных причин стала адаптация к новому чемпионату и стилю игры. Премьер-лига заметно отличается по темпу, плотности борьбы и требованиям к взаимодействию с партнерами. Нападающим особенно сложно быстро найти свой ритм, а Шевченко оказался в ситуации, когда команда уже была выстроена под другого форварда — Дидье Дрогба. Это ограничивало его роль и влияние на игру.

Не менее важными оказались и тактические решения. В "Милане" Шевченко получал поддержку от креативных полузащитников и действовал ближе к штрафной, тогда как в "Челси" ему чаще приходилось подстраиваться под схему и искать мяч в менее комфортных зонах. Иногда его использовали не на родной позиции, что снижало эффективность и уверенность.

Наконец, на старте сезона сказались проблемы с физической формой после травмы и чемпионата мира. В сочетании с высоким давлением и ожиданиями это привело к затяжному спаду.

Итог: даже при эпизодах класса, стабильной роли "первого номера" в атаке он так и не получил.

Сергей Ребров — "Тоттенхэм Хотспур" (АПЛ)

Почему не получилось: стиль лиги + смена тренера и потеря доверия.

Переход Сергея Реброва в "Тоттенхэм" в конце 1990-х воспринимался как логичное продолжение его карьеры. На тот момент он был одним из самых результативных нападающих Восточной Европы, регулярно забивал в еврокубках и уже имел опыт игры на международном уровне. От Реброва ожидали, что он быстро адаптируется и станет важной частью атакующей линии лондонского клуба.

Сергей Ребров не смог адаптироваться под стиль игры в АПЛ Фото: EMPICS Sport

Однако реальность английской Премьер-лиги оказалась значительно сложнее. АПЛ конца 90-х отличалась высоким темпом, жесткой борьбой и акцентом на физическую мощь, тогда как сильные стороны Реброва заключались в работе с мячом, чувстве позиции и умении открываться между линиями. В таких условиях нападающему требовалось больше времени на адаптацию, которого он, по сути, не получил.

Ситуацию осложнила и нестабильность внутри клуба. В период выступлений Реброва в "Тоттенхэме" происходили тренерские изменения, менялись тактические приоритеты, а вместе с ними и требования к форвардам. В результате украинский нападающий постепенно терял игровое время и доверие тренерского штаба, все чаще оставаясь в роли запасного.

В итоге Ребров так и не сумел закрепиться в статусе ключевого игрока "Шпор". Его английский этап карьеры остался примером того, как даже высокий класс и успешный опыт в Европе не всегда гарантируют успех в лиге с иным стилем и иными ожиданиями.

Итог: яркий еврокубковый бомбардир из "Динамо" так и не стал системным лидером в новом клубе.

Андрей Воронин — "Ливерпуль" (АПЛ)

Почему не получилось: конкуренция в атаке и ощущение "не дали шанса", плюс поиск комфорта в другой среде.

Переход Андрея Воронина в Liverpool в 2007 году выглядел многообещающим. Универсальный нападающий с опытом Бундеслиги, хорошим ударом и умением играть как в центре атаки, так и из глубины, рассматривался как игрок, способный усилить ротацию одного из сильнейших клубов Англии. Однако с самого начала его роль в команде Рафаэля Бенитеса оставалась второстепенной, а конкуренция в линии нападения была чрезвычайно высокой.

Андрей Воронин в Англии Фото: Из открытых источников

Воронин регулярно получал ограниченное игровое время, чаще выходя на замену или в матчах второго плана. При этом он не раз подчеркивал, что не чувствовал стабильного доверия со стороны тренерского штаба. Постоянные изменения в атакующей группе, тактические перестановки и ставка на других исполнителей не позволяли украинцу закрепиться и раскрыть свои сильные стороны. В условиях АПЛ, где многое решают уверенность и статус внутри команды, отсутствие четкой роли становилось критичным фактором.

Показательно, что уже спустя непродолжительное время Воронин стал искать варианты продолжения карьеры за пределами Англии. Аренда в немецкую "Герту" вернула ему регулярную игровую практику и комфорт, а сам футболист открыто говорил, что чувствует себя в Германии значительно увереннее.

В итоге английский этап его карьеры остался примером того, как даже опытный и адаптированный к европейскому футболу игрок может не найти себя в клубе, где он изначально рассматривался лишь как элемент глубокой ротации, а не как полноценная часть долгосрочного проекта.

Итог: в Англии Андрей остался игроком ротации, а "его" футбол чаще находился вне АПЛ.

Дмитрий Чигринский — "Барселона" (Ла Лига)

Почему не получилось: слишком высокая цена ошибки, сложность адаптации к требованиям "Барсы" и обстоятельства вокруг сделки.

Переход Дмитрия Чигринского в "Барселону" летом 2009 года стал одним из самых неожиданных и обсуждаемых трансферов того периода. Каталонский клуб, находившийся на пике формы после победы в Лиге чемпионов, подписал украинского защитника по личной инициативе Пепа Гвардиолы. Тренер видел в Чигринском игрока, который идеально вписывался в философию позиционного футбола: спокойного, техничного, умеющего начинать атаки через короткий и средний пас.

Дмитрий Чигринский во время своего представления на Камп Ноу Фото: FC Barcelona

Однако адаптация к игре "Барселоны" оказалась крайне сложной. От центральных защитников в команде Гвардиолы требовалась почти безошибочная работа под постоянным давлением, мгновенное принятие решений и абсолютное понимание тактических нюансов. Любая неточность становилась заметной и болезненной, особенно в матчах на высшем уровне.

Чигринский выходил на поле нерегулярно, а отдельные ошибки быстро формировали вокруг него образ "неудачного трансфера", что в условиях медийного давления лишь усугубляло ситуацию.

Ключевым фактором стала нехватка времени и доверия. Несмотря на то что Гвардиола продолжал публично поддерживать игрока, в клубе с такими амбициями и глубиной состава ожидания результата были мгновенными. Уже через год после перехода "Барселона" рассталась с Чигринским, признав, что проект не сработал.

Итог: пример того, как "подходишь тренеру по идее", но не успеваешь подтвердить это на поле.

Евгений Коноплянка — "Севилья" (Ла Лига)

Почему не получилось: адаптация (язык; понимание требований), конкуренция и ожидания "моментального эффекта".

Переход Евгения Коноплянки в "Севилью" летом 2015 года воспринимался как серьезный шаг вперед и логичное продолжение его карьеры. Украинец приезжал в Испанию в статусе одного из самых ярких вингеров Восточной Европы, с репутацией игрока, способного решать эпизоды индивидуально. Первые месяцы подтвердили эти ожидания. Коноплянка забивал важные голы, ярко выглядел в Лиге Европы и быстро стал заметной фигурой в атаке команды.

Евгений Коноплянка в одном из матчей за "Севилью" Фото: Wikipedia

Однако со временем стало очевидно, что адаптация к испанскому футболу проходит не так гладко, как ожидалось. Языковой барьер, тактические требования Ла Лиги и высокая конкуренция на флангах осложняли процесс интеграции. В "Севилье" от крайних атакующих игроков ждали не только дриблинга и скорости, но и строгого выполнения позиционных задач, интенсивной работы без мяча и гибкости в перестроениях. Коноплянка периодически выпадал из этой системы, из-за чего его игровое время оставалось нестабильным.

Со временем ожидания клуба и реальность начали расходиться. От украинца ждали постоянного влияния на игру и мгновенного эффекта, тогда как он продолжал оставаться игроком настроения и эпизода.

Несмотря на отдельные яркие матчи, Коноплянка так и не стал безусловным игроком основы на длительный период.

Итог: в Испании он вспыхивал, но не превратился в стабильного "первого выбора" на годы.

