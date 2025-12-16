Сбываются мрачные пророчества Филипа Дика: от интернета до ChatGPT

Филип Дик – всемирно известный писатель, чьи произведения легли в основу таких фильмов, как “Бегущий по лезвию”, “Особое мнение” и “Вспомнить все”. В своих произведениях автор предсказал ошеломляющее количество достижений в сфере технологий, среди которых — искусственный интеллект, клонирование, тотальная слежка и даже чат-GPT.

В своих книгах Филип Дик предсказывал отношения человечества с технологиями будущего, за что снискал славу футурологического пророка. В день рождения Филипа Дика Фокус решил собрать его самые точные предсказания, которые уже сбылись или вот-вот свершатся.

Искусственный интеллект захватит мир

Наиболее точные предсказания Филипа Дика связаны с искусственным интеллектом. В своем рассказе 1968 году “Мечтают ли андроиды об электроовцах” (экранизация “Бегущий по лезвию”) автор затронул тему ИИ. В этом произведении интеллект, созданный для имитации человечества, в конечном итоге обретает собственное сознание, пока не становится неотличимым от самих людей.

Фильм "Бегущий по лезвию" 1982 года Фото: Warner Bros.

Позже в 1972 году Дик предложил сценарий, в котором люди и существа, созданные с помощью ИИ, больше не смогут различить друг друга. Современное общество еще не достигло этого предела, но люди все больше полагаются на чат-боты на основе ИИ, а они в свою очередь – учатся лгать. Возможно, предложенный Диком сценарий не так далек, как это может показаться.

Виртуальная реальность заменит реальный мир

Виртуальный мир с полным погружением Дик представил все в том же рассказе “Мечтают ли андроиды об электроовцах”. В этом мире люди больше не могли отличить виртуальность от реальности. В другом романе автора “Три стигмата Палмера Элдрича” 1965 года, люди убегают от реальности в виртуальный мир с помощью психоделического препарата. Он позволяет людям проецировать себя в популярный виртуальный мир, пока реальность не начинает окончательно размываться.

Сегодня многие компании создают технологии виртуальной реальности, которые могут переносить людей, сидящих на своем диване, в захватывающие миры. Оборот индустрии онлайн-игр, которые также помогают сбежать от реальности, составляет около 30 млрд долларов. Видение Дика пока опережает наши технологии, но мир, который он представлял, кажется, появился на горизонте.

Клонирование людей и их ДНК

Андроиды из “Мечтают ли андроиды об электроовцах?” не были “клонами” в прямом смысле этого слова, но они настолько хорошо имитировали людей, что возникал вопрос: есть ли что-нибудь более человечное, чем быть человечнее самого человека?”.

Также в “Трех стигматах Палмера Элдрича” люди проходили дорогостоящую генетическую терапию, чтобы ускорить собственную эволюцию.

Клонирование людей пока больше походит на научную фантастику, но тем не мнее, недавно исследователям впервые удалось превратить клетки человеческой кожи в яйцеклетки и оплодотворить их в лабораторных условиях. Это позволяет предположить, что клонирование человека вскоре может стать образом жизни.

Возможно, люди будущего так и не смогут жить вечно, но их точная генетическая копия подарит человечеству своего рода бессмертие.

Тотальная слежка

В рассказе “Особое мнение”, который был экранизирован Стивеном Спилбергом, Филип Дик показал будущее, в котором полиция раскрывает преступления с помощью экстрасенсорных “мутантов”, которые могут видеть будущее. Когда эти предсказатели видят преступление в будущем, полиция арестовывает преступника еще до того, как произойдет само преступление.

В одном из своих поздних романов “Сканер в темноте” или “Помутнение”, который также был экранизирован, полицейские используют “маскировочные костюмы”, которые меняют их личность, а также целый арсенал высокотехнологичных инструментов для слежки за гражданами.

Фильм "Особое мнение" Фото: 20th Century Fox

Давно не секрет, что полиция во многих странах мира использует технологии распознавания лиц, а также другие инструменты для быстрого анализа данных с камер. Эта информация затем используется полицией в режиме реального времени, позволяя отслеживать подозреваемых.

Дик также предсказал, что зависимость людей от технологий сделает нас уязвимым для слежки.

“Наступит время, когда это перестанет звучать как: “Они шпионят за мной через мой телефон”. В конце концов, это станет звучать так: “Мой телефон шпионит за мной”, - цитируют Филипа Дика.

Что звучит достаточно знакомо в наше время.

Компьютеры захватят мир

В одном из альманахов 1981 года Филип Дик изложил несколько мыслей, которые по его мнению, должны были сбыться в будущем.

Он считал, что будет создан “один огромный метакомпьютер как центральный источник информации, доступный всему миру”. Он будет управлять “огромным объемом информации”, что стало предсказанием современного интернета.

Уже тогда Дик предупреждал, что такое изобретение приведет к тому, что люди будут буквально задыхаться от потока информации. Эта идея очень близка к современной жизни с бесконечным потоком новостей, обновлениями лент в соцсетях, работой, которая следует за людьми везде, где есть Wi-Fi, а также всеми возможными видами развлечений.

Многие считают это предсказание Филипа Дика самым пророческим.

Эксперты в обработке информации

Филип Дик предсказал, что “использование компьютеров обычными людьми” превратит их из “пассивных зрителей телевидения в умственно активных, высококвалифицированных экспертов по обработке информации”.

Последние исследования показывают, что способ обработки информации человеческим мозгом претерпел необратимые изменения и реструктуризацию. Пока остается не совсем понятны, действительно ли наш мозг сохраняет большую часть знаний, которые мы ежедневно ему скармливаем. Но данные исследований говорят о том, что люди действительно стали боле искусными в усвоении и обработке огромного количества информации. Более того, неврологи обеспокоены тем, что технологии перестраивают наш мозг.

Стертые воспоминания

В романе “Мы вам все припомним” (экранизация 1990 и 2012 годов “Вспомнить все”) предполагалось, что в будущем технологические компании смогут имплантировать в мозг людей воспоминания. Они будут ощущаться настолько реальными, что люди даже не смогут отличить их от реальности.

Фильм "Вспомнить все" 1990 года Фото: TriStar Pictures

Пока современные достижения в сфере нейронауки не позволяют создавать воспоминания. Но ученые ужа давно нашли молекулу, которая может менять или контролировать воспоминания о событиях в прошлом.

Чат-боты на основе ИИ

Роман “Предпоследняя правда” Филипа Дика начинается с того, что персонаж Джозеф Адамс сочиняет речь с помощью своего “риторизатора”.

Выдуманное автором устройство функционирует почти так же, как современные языковые модели, такие как ChatGPT, которые генерируют тексты на основе огромных массивов данных. Дик описал это изобретение так: “Внутри тысячи микрокомпонентов решают задачу из десятка барабанов с информационными данными”.

Как и в случае с ChatGPT, чем больше входных данных, тем лучше конечный результат.

Но устройство Дика была предназначена для распространения пропаганды, которая подбиралась под центральную метафору, предоставленную пользователем.

Действие этого романа происходит в постапокалиптическом мире, где большая часть населения планеты живет под поверхность в так называемых “муравейниках”. Люди считают, что поверхность стала абсолютно непригодной для жизни. Но на самом деле, представители элит решили присвоить себе весь солнечный свет, поэтому десятилетиями лгут жителям подземелий.

Устройства для написания речей были созданы элитами, чтобы мотивировать людей из “муравейников” продолжать производство роботов. Низшие слои общества в романе Дика считали, что роботы необходимы для участия в войне, но на самом деле они использовались элитами в качестве прислуги.