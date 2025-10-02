Детям больше не нужна биологическая мать, чтобы появиться на свет: ученые совершили прорыв

В ходе недавнего эксперимента ученые сделали огромный прорыв, в результате которого дети могут рождаться без участия биологической матери. Исследователям впервые удалось превратить клетки человеческой кожи в яйцеклетки и оплодотворить их в лабораторных условиях.

Ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки утверждают, что созданные ими яйцеклетки из клеток кожи полностью готовы к оплодотворению. Во время эксперимента в лаборатории такая яйцеклетка, после оплодотворения, начала развиваться и превращаться в эмбрион, пишет Express.

Эксперимент был остановлен на шестом дне, когда обычно эмбрион переносят в матку в процессе ЭКО. Такой прорыв решит проблемы женщин старшего возраста, которые испытывают трудности с зачатием детей, а также тех, у которых по медицинским показаниям отсутствует яйцеклетка.

Также открытие в будущем позволит перенести ДНК мужчины в донорскую яйцеклетку и оплодотворить ее спермой другого мужчины. В результате появится ребенок от двух биологических отцов, при этом без участия ДНК женщины.

“Это также позволит однополым парам иметь ребенка, генетически родственного обоим партнерам”, - говорит соавтор исследования Паула Амато.

Такой метод также может открыть доступ к неограниченному количеству яйцеклеток.

“ДНК клеток может быть получена от любого человека, даже если у него нет яйцеклеток – от пожилых женщин, женщин после лечения рака, людей, рождённых без яйцеклеток, мужчин”, - подчеркивает Амато.

Но авторы исследования признаются, что их технология еще очень далека до применения на людях.

Пока ученым удалось преодолеть главное препятствие. Дело в том, что клетки кожи содержат 46 хромосом, а яйцеклетки – 23. Исследователям удалось удалить лишние хромосомы с помощью процесса называемого “митомейозом”.

“Процесс имитирует имитирует естественное деление клеток и приводит к отбрасыванию одного набора хромосом, оставляя функциональную гамету», — пояснили исследователи.

Напомним, китайский ученый, сидевший за редактирование младенцев, снова в лаборатории. Хэ Цзянькуй был осужден за редактирование генетического кода трех детей. Теперь он вышел на свободу и продолжает эксперименты с редактированием генов.