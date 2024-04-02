Китайский ученый, сидевший за редактирование младенцев, снова в лаборатории

Хэ Цзянькуй был осужден за редактирование генетического кода трех детей. Теперь он вышел на свободу и продолжает эксперименты с редактированием генов.

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В 2018 году мир ужаснулся от экспериментов ученого-биолога Хэ Цзянькуй из Китая, который использовал технику редактирования генов CRISPR, чтобы изменить генетической код нескольких человеческих эмбрионов. Позже они родились детьми в китайских семьях, пишет Futurism.

Такие эксперименты вызвали массовый резонанс, а ученые, специалисты по этике и регулирующие органы назвали произошедшее "вопиющим научным и этическим упущением".

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После широкой огласки, в 2019 году ученого приговорили к 3 годам лишения свободы за нарушение медицинских норм.

Теперь же, после освобождения из тюрьмы, ученый возобновил исследования по редактированию человеческих эмбрионов.

В своем свежем интервью для японского издания Mainichi Shimbun, Цзянькуй заявил, что скоро мир столкнется с растущим спросом на "дизайнерских младенцев".

"Мы будем использовать утилизированные человеческие эмбрионы и соблюдать как внутренние, так и международные правила", — пообещал ученый.

Также он опроверг слухи о том, что продолжает свою работу с сестрами-близнецами, которые родились в 2018 году после того, как Цзянькуй отредактировал их гены в попытке сделать устойчивыми к ВИЧ.

В это же время ученый заявил, что продолжает работать над способами лечения генетических заболеваний, таких как мышечная дистрофия Дюшенна и наследственной болезни Альцгеймера. Для этого он использует метод редактирования генов в человеческих эмбрионах.

После выхода из тюрьмы китайский исследователь выступал в прошлом году в Кембридже, штат Массачусетс. Но тему своих исследований ученый не спешит раскрывать. В марте 2023 года Цзянькуй должен был выступать в Оксфордском университете, но в последний момент отменил выступление.

"Я чувствую, что еще не готов делиться своим опытом последних трех лет", — написал тогда ученый в одной из соцсетей.

Во время более закрытого виртуального мероприятия по биоэтике Цзянькуй также отказался отвечать на какие-либо вопросы, связанные с его деятельностью.

Даже в последнем интервью японскому изданию Цзянькуй не обсуждал свои последние исследования.

Он сообщил, что девочки-близнецы, а также третий отредактированный ребенок, который родился в 2019 году, "совершенно здоровы и не имеют проблем с развитием".

Цзянькуй назвал результаты своего скандального эксперимента многообещающими.

"В генах детей не было никаких посторонних мутаций, только медицинские, что свидетельствует о том, что редактирование генома безопасно. Я горжусь тем, что помог семьям, которые хотели здоровых детей", — заявил китайский исследователь.

На вопрос по поводу критики его исследований, ученый признал, что его эксперименты были "поспешными" и не стал вдаваться в подробности.

Напомним, в 2018 году Хэ Цзянькуй заявил, что отключил ген под названием CCR5, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку.