Дітям більше не потрібна біологічна мати, щоб з'явитися на світ: учені зробили прорив

Під час нещодавнього експерименту вчені зробили величезний прорив, у результаті якого діти можуть народжуватися без участі біологічної матері. Дослідникам уперше вдалося перетворити клітини людської шкіри на яйцеклітини та запліднити їх у лабораторних умовах.

Вчені з Орегонського університету охорони здоров'я і науки стверджують, що створені ними яйцеклітини з клітин шкіри повністю готові до запліднення. Під час експерименту в лабораторії така яйцеклітина, після запліднення, почала розвиватися і перетворюватися на ембріон, пише Express.

Експеримент було зупинено на шостому дні, коли зазвичай ембріон переносять у матку в процесі ЕКЗ. Такий прорив вирішить проблеми жінок старшого віку, які зазнають труднощів із зачаттям дітей, а також тих, у яких за медичними показаннями відсутня яйцеклітина.

Також відкриття в майбутньому дасть змогу перенести ДНК чоловіка в донорську яйцеклітину і запліднити її спермою іншого чоловіка. У результаті з'явиться дитина від двох біологічних батьків, при цьому без участі ДНК жінки.

"Це також дасть змогу одностатевим парам мати дитину, генетично споріднену з обома партнерами", — каже співавтор дослідження Паула Амато.

Такий метод також може відкрити доступ до необмеженої кількості яйцеклітин.

"ДНК клітин може бути отримана від будь-якої людини, навіть якщо в неї немає яйцеклітин — від літніх жінок, жінок після лікування раку, людей, народжених без яйцеклітин, чоловіків", — наголошує Амато.

Але автори дослідження зізнаються, що їхня технологія ще дуже далека до застосування на людях.

Поки що вченим вдалося подолати головну перешкоду. Річ у тім, що клітини шкіри містять 46 хромосом, а яйцеклітини — 23. Дослідникам вдалося видалити зайві хромосоми за допомогою процесу, який називається "мітомейозом".

"Процес імітує імітує природний поділ клітин і призводить до відкидання одного набору хромосом, залишаючи функціональну гамету", — пояснили дослідники.

