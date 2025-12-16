После 17 лет вместе и четырех детей: Конор Макгрегор отпраздновал женитьбу пышным приемом

После многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах и скандалов, боец смешанных единоборств все-таки женился на Ди Девлин, которая родила ему детей.

Тайную свадьбу Конор Макгрегор сыграл еще 12 декабря в Ватикане. Но это тщательно скрывалось. Так что о бракосочетании стало известно только когда Макгрегор устроил роскошный прием в итальянском замке, пишет Daily Mail.

Свадьба Конора Макгрегора

Первый танец Конор и Ди Девлин исполнили под песню Мэрайи Кэри "Dreamlover".

Пара от души повеселилась на роскошной вечеринке, которая продолжалась до самого утра, а Ди на свадьбе была одета в белое кружевное платье с открытой спиной.

Ди, у которой четверо детей от Конора, поддержала его после гражданского судебного разбирательства, в ходе которого присяжные признали его виновным в сексуальном насилии над Никитой Хэнд.

Відео дня

В июле Конора обвинили в измене Ди, когда его сфотографировали целующимся с неизвестной брюнеткой во Флориде, а также в отправке обнаженных фотографий рэперше Азелии Бэнкс.

Но, несмотря на это, Конор Макгрегор и Ди Девлин выглядели очень счастливыми. Инсайдеры рассказали, что замок для свадебного приема украсили тысячами алых и белых роз, а хиты исполняла группа Sweet Love.

Конор Макгрегор устроил свадьбу в Италии Фото: Conor McGregor/X

Одна из участниц группы заявила, что атмосфера была "невероятной": "Конор и Ди так сильно любят друг друга, видно, что они нашли свою вторую половинку, особенно когда они исполнили свой первый танец… Наблюдая за их первым танцем, можно было понять, что они никого больше не видели в комнате".

Церемония прошла в Ватикане Фото: Conor McGregor/X

Подробности мероприятия первоначально держались в секрете, хотя вскоре после свадьбы пару заметили за рулем белого Rolls Royce Phantom III 1930-х годов, украшенного цветами и лентами, во время поездки по Риму.

Конор Макгрегор наконец-то женился

Источники, близкие к бойцу ММА, подтвердили Daily Mail лишь то, что свадьба состоялась в пятницу. В идеале, Конор Макгрегор щотел бы сыграть свадьбу в Сикстинской капелле, но правила Ватикана запрещают проводить там венчания. Так что, скорей всего, ему досталась Капелла дель Каро, которая вмещает 100 человек и находится рядом с собором Святого Петра.

Напомним, в 2024 году Конор Макгрегор съездил в Вашингтон, встретился с Дональдом Трампом и объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Ирландии. Однако ему не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы попасть в избирательный бюллетень. В сентябре он прекратил свою предвыборную кампанию.