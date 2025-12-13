Конор Макгрегор женился: церемонию провели в старейшей церкви Ватикана (фото)

Звезда ММА Конор Макгрегор и его давняя партнерша Ди Девлин поженились спустя четыре с половиной года после помолвки. Свадьба состоялась в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини.

Церемония бракосочетания была сугубо камерной и прошла на территории церкви, которая считается самым старым храмом на территории Ватикана. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал TMZ.

Как рассказывают источники, дети пары стали частью церемонии внутри храма. Также во время свадьбы были задействованы танцоры и был запущен фейерверк в честь молодоженов.

На фотографиях Конор был в классическом черном смокинге с бабочкой, а его супруга — в белом платье. Пара ехала по улицам на Rolls-Royce Phantom III 1930-х годов.

Конор Макгрегор и Ди Девлин улыбаются Конор Макгрегор и Ди Девлин в ретроавто

Как известно, 37-летний Конор и 38-летняя Ди встречались большую часть своей взрослой жизни после знакомства в ночном клубе в 2008 году.

Rolls-Royce Phantom III Свадебный Rolls-Royce Макгрегора

Они уже имеют четырех общих детей, но обручились только в августе 2020 года.

Ди Девлин была рядом с Макгрегором задолго до того, как тот стал крупнейшей звездой ММА и одним из самых известных и успешных спортсменов в мире, и продолжает поддерживать его как в хорошие, так и в плохие времена, что Конор публично признал.

"Ди — моя спасительница. Я бы не делал этого, если бы не она. Я делаю все это для нее", — сказал бывший чемпион UFC несколько лет назад.

Конор Макгрегор: что о нем известно

Конор Энтони Макгрегор родился 14 июля 1988 года в Дублине, Ирландия. Боец смешанных единоборств стал первым в истории UFC чемпионом, который владел одновременно двумя поясами в полулегкой и легкой весовых категориях. Всего он провел 28 боев, из которых победой закончил 22 поединка. Был фигурантом ряда скандалов.

Напомним, в начале сентября Макгрегор объявил о желании баллотироваться в президенты Ирландии осенью 2025 г. Впрочем, через некоторое время он передумал.

Также Фокус писал, что Макгрегор выступит на смешанных боях, которые состоятся в Белом доме. За участие в турнире UFC White House он попросил 100 млн долларов.