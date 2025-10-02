Конор Макгрегор проведет бой UFC в Белом доме: как спортсмен готовится к турниру (видео)

Первый в истории UFC чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернулся к тренировкам. Боец выступит на смешанных боях в Белом доме.

Звезда ММА выступит в Белом доме на праздновании 250-летия независимости Америки. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

"Это уже не переговоры. Сделка решена, подписана и будет выполнена. Я буду драться", — сообщил чемпион.

Президент UFC Дана Уайт пока официально не подтверждал участие в турнире 37-летнего бойца. Макгрегор и Уайт в то же время сообщили, что постоянно общаются друг с другом.

"Мы с ним без умолку разговариваем. Он [Макгрегор] говорит: "Я абсолютно серьезно. Я хочу этого. Знаешь, я тренируюсь, снова в бассейне. Я делаю все это дер***о". Нам предстоит долгий путь до февраля, когда мы начнем делать файт-карты. Посмотрим, что из этого получится", — привел Уайт подробности беседы с чемпионом.

Макгрегор 25 сентября уже попросил 100 млн долларов за свое участие в турнире UFC White House. Он один из самых известных бойцов в истории ММА и UFC, хотя и не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл бой Дастину Порье и сломал ногу.

"У меня есть еще восемь месяцев до начала UFC White House. Подготовка продлится 6 месяцев, я полностью сфокусирован на ней. Горю желанием подняться по ступенькам и подтвердить возвращение. На кон поставлено многое", — цитирует его издание VRinge.

Во время подготовки к бою Макгрегор обещает отказаться от ведения соцсетей и даже не отвечать на звонки. Чемпион UFC в двух дивизионах надеется на встречу с Майклом Чендлером на историческом турнире в Белом доме.

Напомним, бойцовский турнир UFC хотят провести на Южной лужайке Белого дома, мероприятие соберет многих звезд ММА.

В начале сентября Макгрегор объявил о желании баллотироваться в президенты Ирландии осенью 2025 года. Через некоторое время он передумал это делать.