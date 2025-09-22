Трамп объявил турнир UFC в Белом доме: Конор Макгрегор готовится выйти на ринг (фото)

Бойцовский турнир хотят провести на Южной лужайке Белого дома в 250-ю годовщину независимости Америки. В октагоне могут встретиться многие звезды UFC.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возле Белого дома действительно устроят бои по смешанным единоборствам по правилам UFC. На мероприятии ожидается около 5 000 гостей.

Бойцовское шоу обещает стать "масштабным, великолепным и беспрецедентным". Турнир могут провести на Южной лужайке Белого дома 4 июля 2026 года, в 250-ю годовщину независимости Америки.

Президент UFC Дана Уайт имеет личные связи с Трампом и уверен, что турнир UFC в Белом доме точно пройдет успешно. Инициатива президента США будет уникальной возможностью для бойцов и болельщиков.

Бойцы ММА выйдут в октагон из знаменитого Овального кабинета

"Трамп очень гордится Белым домом, он очень любит Америку. Он считает, что Белый дом принадлежит американскому народу. Это его призвание. Он хочет привлечь в Белый дом больше американцев", — говорил Уайт.

По его словам, бойцы ММА будут выходить на арену из знаменитого Овального кабинета. Желание выступить выразили звезды UFC Конор Макгрегор и недавно завершивший карьеру Джон Джонс. Уайт сомневается в участии последнего из-за скандалов, связанных с ним.

Макгрегор тем временем публично назвал своим предпочтительным противником Майкла Чендлера. Последний также хочет встретиться в октагоне с Макгегором и уже называет будущий бой главным событием турнира возле Белого дома.

Напомним, Конор Макгрегор недавно отказался баллотироваться на пост президента Ирландии. Теперь он хочет бороться за интересы своей страны в США.

