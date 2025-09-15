Конор Макгрегор передумал становиться президентом Ирландии: звезда UFC хочет строить карьеру в США

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отказался от идеи баллотироваться на пост президента Ирландии. Он хочет продвигать ирландские интересы в Штатах.

Related video

Однако спортсмен продолжит политическую карьеру в США и обещает бороться за улучшение уровня жизни граждан Ирландии. Об этом он написал в соцсети X.

Знаменитый боец смешанных единоборств объявил о желании участвовать в выборах президента Ирландии 4 сентября. Он обещал не подписывать ни один законопроект до его вынесения на рассмотрение народа.

"Мною движет стремление улучшить жизнь людей, защищать права и служить ирландскому народу с преданностью и честностью… Я остаюсь в Америке и буду участвовать в предстоящих встречах, которые будут способствовать созданию рабочих мест для ирландцев.", — заявил Макгрегор.

Звезда ММА снял свою кандидатуру с президентской гонки после тщательного обдумывания и консультаций с родственниками. Это было нелегкое, но правильное решение, уверен он.

На международной арене Макгрегор собирается продвигать ирландские интересы за рубежом, бороться за "прозрачность и ответственность общественной жизни".

Макгрегор также подчеркнул, что был весьма тронут поддержкой и ободрением, полученной от "забытых и проигнорированных истеблишментом ирландцев".

Кроме этого, боец обвинил власти Ирландии в отсутствии демократической процедуры выборов и устаревшей Конституции, которая защищает интересы элиты.

Нынешний вариант основного закона страны, по его версии, выборочно поддерживается основными партиями парламента и обеспечивает попадание в избирательный бюллетень кандидатов, одобренных истеблишментом, подчеркнул он.

Макгрегор подчеркнул, что его заявление об участии в выборах привело к переменам в Ирландии. Спорстмен поддержал движение ирландских патриотов, которые стремятся вернуть страну к "культурным и историческим истокам", а также защитить ирландский образ жизни.

Напомним, Конор МакГрегор после встречи с президентом США Дональдом Трампом в марте 2025 года заявил о желании "сделать Ирландию великой". Так он повторил предвыборный лозунг команды Трампа.

Конора Макгрегора ранее обвиняли в изнасиловании женщины в отеле Дублина. Звезда UFC проиграл иск, его обязали выплатить Никите Хэнд почти 250 000 евро.