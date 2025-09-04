"Время для настоящих перемен": звезда UFC Макгрегор заявил о намерении стать президентом Ирландии

Знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил, что готов принять участие в выборах президента Ирландии. Выборы состоятся осенью 2025 года.

О своих планах спортсмен сообщил в соцсетях, призвав сторонников обращаться к местным депутатам с требованием выдвинуть его кандидатуру.

По словам Макгрегора, он выступает за то, чтобы каждый законопроект перед принятием обязательно обсуждался с гражданами.

"Граждане Ирландии, время для настоящих изменений — сейчас. Как президент, я не подпишу ни одного законопроекта, пока он не будет сначала вынесен на рассмотрение народа! Если вы хотите видеть мое имя в бюллетене для выборов президента, призываю вас сегодня же связаться с местными депутатами вашего округа и попросить их выдвинуть мою кандидатуру", — заявил боец.

Он также обратился к представителям местного самоуправления, подчеркнув, что именно они являются самыми близкими к людям.

"Наши депутаты являются опорой наших громад. Они работают больше и делают больше для людей, чем депутаты Ойрехтаса, которые раз за разом подводят эту страну. Если вы депутат, который чувствует, что ваш голос игнорируют, ваши руки связаны, а вашу общину не замечают, то я прошу вас поддержать меня. Выдвиньте мою кандидатуру, и я предоставлю вам платформу и власть, чтобы вас действительно услышали. Если вы хотите проголосовать за Макгрегора, начинайте прямо сейчас. Позвоните сегодня к вашему местному депутату и требуйте изменений", — добавил боец смешанных единоборств.

Напомним, впервые о намерении участвовать в президентских выборах Ирландии Макгрегор заявил еще в марте этого года.

Очередное голосование состоится 24 октября 2025 года. Действующий глава государства Майкл Хиггинс находится в должности с 2011 года. Президент избирается всеобщим голосованием сроком на семь лет. Первые выборы прошли в 1938 году, тогда был избран Дуглас Гайд.

Конор Макгрегор, которому 36 лет, родился в Дублине. В профессиональной карьере он провел 28 поединков, одержав 22 победы. Спортсмен стал первым в истории UFC, кто одновременно владел чемпионскими поясами в двух весовых категориях — полулегкой и легкой.

