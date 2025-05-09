Повторил за Трампом: скандальный чемпион UFC МакГрегор выложил фото в образе Папы Римского

Бывший чемпион UFC, скандальный Конор МакГрегор провокационно отреагировал на новость об избрании нового Папы Римского: он выложил в своих соцсетях пост со сгенерированной искусственным интеллектом фотографией, на которой красуется перед верующими на площади в Ватикане в образе понтифика, и добавил подпись с руганью.

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Соответствующее сообщение появилось в частности на его странице в соцсети X вечером 8 мая.

Фото, сгенерированное искусственным интеллектом, демонстрирует МакГрегора в папской одежде и с массивным крестом на теле. Конор на нем поднимает руки вверх и улыбается тысячам людей, которые заполонили площадь. К этому фото скандальный боец также добавил провокационную подпись.

"Сюрприз-сюрприз, суч*ры, король вернулся!", — написал он.

Скриншот | сообщение МакГрегора

Стоит напомнить, что на днях президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попал в похожий скандал: его фотографию в образе Папы Римского обсуждали в сети, когда она появилась на странице политика в соцсети Truth Social.

Впоследствии Трампу напомнили во время пресс-конференции об этой фотографии и отметили, что католикам это не понравилось. Зато Дональд Трамп ответил, что "католики воспринимают шутки", и добавил, что об этом якобы "ничего не знает".

Что известно о скандальном Коноре МакГрегоре

В ноябре 2024 года над звездой ММА Конором МакГрегором начался суд после обвинений в изнасиловании: 35-летняя парикмахерша по имени Никита Хэнд подала иск, в котором рассказала, что он вместе с Джеймс Лоуренс дважды занимались с ней сексом без согласия

Вскоре СМИ сообщили, что МакГрегор проиграл в суде и должен выплатить жертве домогательств 250 тысяч евро.

В конце ноября 2024 года выяснилось, что жертва по делу о домогательствах также подверглась запугиваниям: ее парня и ребенка едва не убили.

Также Конор МакГрегор попал в ряд политических скандалов. Один из них произошел в марте 2025 года, когда после встречи с президентом Дональдом Трампом он заявил, что хочет "сделать Ирландию великой", хотя не имел никаких полномочий.

20 марта МакГрегор снова попал в мировые ленты новостей, когда заявил, что будет баллотироваться в президенты Ирландии.