Повторив за Трампом: скандальний чемпіон UFC МакГрегор виклав фото в образі Папи Римського

Колишній чемпіон UFC, скандальний Конор МакГрегор провокативно відреагував на новину про обрання нового Папи Римського: він виклав у своїх соцмережах пост зі згенерованою штучним інтелектом фотографією, на якій красується перед вірянами на площі у Ватикані в образі понтифіка, і додав підпис з лайкою.

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Відповідний допис з'явився зокрема на його сторінці у соцмережі X увечері 8 травня.

Фото, згенероване штучним інтелектом, демонструє МакГрегора в папському одязі та з масивним хрестом на тілі. Конор на ньому здіймає руки догори та усміхається тисячам людей, які заполонили площу. До цього фото скандальний боєць також додав провокативний підпис.

"Сюрприз-сюрприз, суч*ри, король повернувся!", — написав він.

Скріншот | допис МакГрегора

Варто нагадати, що цими днями президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп потрапив у схожий скандал: його фотографію в образі Папи Римського обговорювали у мережі, коли вона з'явилася на сторінці політика у соцмережі Truth Social.

Згодом Трампу нагадали під час пресконференції про цю фотографію та зазначили, що католикам це не сподобалося. Натомість Дональд Трамп відповів, що "католики сприймають жарти", й додав, що про це буцімто "нічого не знає".

Що відомо про скандального Конора МакГрегора

У листопаді 2024 року над зіркою ММА Конором МакГрегором почався суд після звинувачень у зґвалтуванні: 35-річна перукарка на ім'я Нікіта Хенд подала позов, у якому розказала, що він разом з Джеймс Лоуренс двічі займалися з нею сексом без згоди

Невдовзі ЗМІ повідомили, що МакГрегор програв у суді і має виплатити жертві домагань 250 тисяч євро.

Наприкінці листопада 2024 року з'ясувалося, що жертва у справі про домагання також зазнала залякувань: її хлопця та дитину ледь не вбили.

Також Конор МакГрегор потрапив у низку політичних скандалів. Один із них відбувся у березні 2025 року, коли після зустрічі з президентом Дональдом Трампом він заявив, що хоче "зробити Ірландію великою", хоча не мав жодних повноважень.

20 березня МакГрегор знову потрапив у світові стрічки новин, коли заявив, що буде балотуватися в президенти Ірландії.