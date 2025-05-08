У Ватикані обрали нового Папу Римського: над Сикстинською капелою йде білий дим (оновлюється)

Кардинали Католицької церкви обрали нового Папу Римського: білий дим пішов над Сикстинською капелою. Нового понтифіка представлять на балконі собору Святого Петра.

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Нового Папу Римського обрали після двох невдалих спроб, трансляція події велася онлайн із Ватикану.

Тисячі вірян очікують оголошення імені нового Папи Римського

Обрати Папу вдалося на другий день таємного конклаву. Присутні на площі Святого Петра висловлюють радість події та аплодують.

Над Сікстинською капелою йде білий дим

Тисячі вірян очікують оголошення імені нового Папи Римського з балкона собору Святого Петра. Зазвичай нового понтифіка представляють протягом години після обрання.

Щойно новий Папа з'явиться на балконі собору Святого Петра, всі почують послання: Annuntio vobis gaudium magnum gaudium: Habemus Papam! (Оголошую вам велику радість: у нас є Папа!)

Фокус докладно розповідав усе, що відомо про головних кандидатів на пост нового глави Католицької Церкви. Для обрання нового Папи Римського щодня проводять до чотирьох турів голосування.

Також Фокус з'ясовував, хто з кардиналів на посаду Папи Римського допомагав повертати українських дітей з російської окупації.