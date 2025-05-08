В Ватикане выбрали нового Папу Римского: над Сикстинской капеллой идет белый дым (обновляется)

Кардиналы Католической церкви избрали нового Папу Римского: белый дым пошел над Сикстинской капеллой. Нового понтифика представят на балконе собора Святого Петра.

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Нового Папу Римского избрали после двух неудачных попыток, трансляция события велась онлайн из Ватикана.

Тысячи верующих ожидают объявления имени нового Папы Римского

Выбрать Папу удалось на второй день тайного конклава. Собравшиеся на площади Святого Петра выражают радость событию и аплодируют.

Над Сикстинской капеллой идет белый дым

Тысячи верующих ожидают объявления имени нового Папы Римского с балкона собора Святого Петра. Обычно нового понтифика представляют в течение часа после избрания.

Как только новый Папа появится на балконе собора Святого Петра, все услышат послание: Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! (Объявляю вам великую радость: у нас есть Папа!)

Фокус подробно рассказывал все, что известно о главных кандидатах на пост нового главы Католической Церкви. Для избрания нового Папы Римского каждый день проводят до четырех туров голосования.

Также Фокус выяснял, кто из кардиналов на должность Папы Римского помогал возвращать украинских детей из российской оккупации.