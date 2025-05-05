"Не сприймають жартів": Трамп заявив, що католикам сподобався його портрет в образі Папи Римського

Президент США Дональд Трамп нібито нічого не знав та не має жодного стосунку до зображення, на якому він одягнений як Папа Римський та яке було оприлюднене у його соцмережі Truth Social.

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Про це Трамп заявив під час пресконференції.

Журналістка нагадала Дональду Трампу про його зображення в образі Папи Римського, яке не сподобалося католикам.

"Ви маєте на увазі, що вони не сприймають жартів? Католикам це подобалося. Я не мав до цього жодного стосунку", — сказав Трамп.

Він підкреслив, що це "хтось" його сфотографував, одягненим як Папа Римський, та виклав в інтернет.

"Це зробив не я, поняття не маю, звідки це взялося, можливо, це був штучний інтелект. Я нічого про це не знаю", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, 3 травня Дональд Трамп показав своє фото в образі Папи Римського, згенероване штучним інтелектом.

30 квітня Трамп заявив, що хотів би бути наступним Папою Римським.