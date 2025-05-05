"Не сприймають жартів": Трамп заявив, що католикам сподобався його портрет в образі Папи Римського
Президент США Дональд Трамп нібито нічого не знав та не має жодного стосунку до зображення, на якому він одягнений як Папа Римський та яке було оприлюднене у його соцмережі Truth Social.
Про це Трамп заявив під час пресконференції.
Журналістка нагадала Дональду Трампу про його зображення в образі Папи Римського, яке не сподобалося католикам.
"Ви маєте на увазі, що вони не сприймають жартів? Католикам це подобалося. Я не мав до цього жодного стосунку", — сказав Трамп.
Він підкреслив, що це "хтось" його сфотографував, одягненим як Папа Римський, та виклав в інтернет.
"Це зробив не я, поняття не маю, звідки це взялося, можливо, це був штучний інтелект. Я нічого про це не знаю", — наголосив Трамп.
Нагадаємо, 3 травня Дональд Трамп показав своє фото в образі Папи Римського, згенероване штучним інтелектом.
30 квітня Трамп заявив, що хотів би бути наступним Папою Римським.