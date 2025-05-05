"Не воспринимают шуток": Трамп заявил, что католикам понравился его портрет в образе Папы Римского

Президент США Дональд Трамп якобы ничего не знал и не имеет никакого отношения к изображению, на котором он одет как Папа Римский и которое было обнародовано в его соцсети Truth Social.

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Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции.

Журналистка напомнила Дональду Трампу о его изображении в образе Папы Римского, которое не понравилось католикам.

"Вы имеете в виду, что они не воспринимают шуток? Католикам это нравилось. Я не имел к этому никакого отношения", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что это "кто-то" его сфотографировал, одетым как Папа Римский, и выложил в интернет.

"Это сделал не я, понятия не имею, откуда это взялось, возможно, это был искусственный интеллект. Я ничего об этом не знаю", — подчеркнул Трамп.

Напомним, 3 мая Дональд Трамп показал свое фото в образе Папы Римского, сгенерированное искусственным интеллектом.

30 апреля Трамп заявил, что хотел бы быть следующим Папой Римским.