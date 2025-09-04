"Час для справжніх змін": зірка UFC Макгрегор заявив про намір стати президентом Ірландії

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор оголосив, що готовий взяти участь у виборах президента Ірландії. Вибори відбудуться восени 2025 року.

Related video

Про свої плани спортсмен повідомив у соцмережах, закликавши прихильників звертатися до місцевих депутатів із вимогою висунути його кандидатуру.

За словами Макгрегора, він виступає за те, щоб кожен законопроєкт перед ухваленням обов’язково обговорювався з громадянами.

"Громадяни Ірландії, час для справжніх змін – зараз. Як президент, я не підпишу жодного законопроєкту, поки він не буде спочатку винесений на розгляд народу! Якщо ви хочете бачити моє ім'я в бюлетені для виборів президента, закликаю вас сьогодні ж зв'язатися з місцевими депутатами вашого округу і попросити їх висунути мою кандидатуру", – заявив боєць.

Звернення Макгрегора

Він також звернувся до представників місцевого самоврядування, наголосивши, що саме вони є найближчими до людей.

"Наші депутати є опорою наших громад. Вони працюють більше і роблять більше для людей, ніж депутати Ойрехтаса, які раз за разом підводять цю країну. Якщо ви є депутатом, який відчуває, що ваш голос ігнорують, ваші руки зв'язані, а вашу громаду не помічають, то я прошу вас підтримати мене. Висуньте мою кандидатуру, і я надам вам платформу та владу, щоб вас дійсно почули. Якщо ви хочете проголосувати за Макгрегора, починайте вже зараз. Зателефонуйте сьогодні до вашого місцевого депутата і вимагайте змін", – додав боєць змішаних єдиноборств.

Макгрегор оголосив, що готовий взяти участь у виборах президента Фото: Скриншот

Нагадаємо, уперше про намір брати участь у президентських виборах Ірландії Макгрегор заявив ще у березні цього року.

Чергове голосування відбудеться 24 жовтня 2025 року. Чинний глава держави Майкл Хіггінс перебуває на посаді з 2011 року. Президент обирається загальним голосуванням строком на сім років. Перші вибори пройшли у 1938 році, тоді був обраний Дуглас Гайд.

Конор Макгрегор, якому 36 років, народився в Дубліні. У професійній кар’єрі він провів 28 поєдинків, здобувши 22 перемоги. Спортсмен став першим в історії UFC, хто одночасно володів чемпіонськими поясами у двох вагових категоріях – напівлегкій та легкій.

Як повідомляв Фокус, скандальний чемпіон UFC МакГрегор виклав фото в образі Папи Римського.

Фокус також писав, що у березні 2025 року, після зустрічі з президентом Дональдом Трампом, Конор МакГрегор заявив, що хоче "зробити Ірландію великою", хоча не мав жодних повноважень.