Конор Макгрегор передумав ставати президентом Ірландії: зірка UFC хоче будувати кар'єру в США

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор відмовився від ідеї балотуватися на пост президента Ірландії. Він хоче просувати ірландські інтереси в Штатах.

Однак спортсмен продовжить політичну кар'єру в США й обіцяє боротися за поліпшення рівня життя громадян Ірландії. Про це він написав у соцмережі X.

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств оголосив про бажання брати участь у виборах президента Ірландії 4 вересня. Він обіцяв не підписувати жодного законопроєкту до його винесення на розгляд народу.

"Мною рухає прагнення поліпшити життя людей, захищати права і служити ірландському народові з відданістю та чесністю... Я залишаюся в Америці і братиму участь у майбутніх зустрічах, які сприятимуть створенню робочих місць для ірландців.", — заявив Макгрегор.

Зірка ММА зняв свою кандидатуру з президентських перегонів після ретельного обмірковування та консультацій із родичами. Це було нелегке, але правильне рішення, впевнений він.

На міжнародній арені Макгрегор збирається просувати ірландські інтереси за кордоном, боротися за "прозорість і відповідальність суспільного життя".

Макгрегор також підкреслив, що був вельми зворушений підтримкою і підбадьоренням, отриманими від "забутих і проігнорованих істеблішментом ірландців".

Крім цього, боєць звинуватив владу Ірландії у відсутності демократичної процедури виборів і застарілої Конституції, яка захищає інтереси еліти.

Нинішній варіант основного закону країни, за його версією, вибірково підтримують основні партії парламенту, він забезпечує потрапляння до виборчого бюлетеня кандидатів, схвалених істеблішментом, наголосив він.

Макгрегор підкреслив, що його заява про участь у виборах призвела до змін в Ірландії. Спорстмен підтримав рух ірландських патріотів, які прагнуть повернути країну до "культурних та історичних витоків", а також захистити ірландський спосіб життя.

Нагадаємо, Конор МакГрегор після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у березні 2025 року заявив про бажання "зробити Ірландію великою". Так він повторив передвиборче гасло команди Трампа.

Конора Макгрегора раніше звинувачували у зґвалтуванні жінки в готелі Дубліна. Зірка UFC програв позов, його зобов'язали виплатити Нікіті Хенд майже 250 000 євро.